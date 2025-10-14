Papa Leone al Quirinale, Mattarella: disaremare le parole. Serve nuovo umanesimo davanti all’IA

Le crisi internazionali, le sfide tecnologiche e la necessità di costruire la pace disarmando animi e parole, con un invito a polici e quanti influenzano l’opinione pubblica a non esacerbare i contrasti coltivando la comprensione. Al Quirinale la prima visita del pontefice

Un ritorno al multilateralismo, alla diplomazia per risolvere le controversie, la necessità di disarmare le parole per arrivare a una pace duratura. E poi ancora il ricordo di papa Francesco e la celebrazione di un legame – quello tra Italia e Santa Sede – “imprescindibile”.

Sono alcuni dei passaggi del discorso con cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto Leone XIV, nella sua prima visita al Quirinale da pontefice.

Fuggire dall’esaltazione del contrasto

“Viviamo tempi di grande difficoltà, il secondo dopo guerra aveva saputo puntare sul multilateralismo, sistema che sembra progressivamente accantonato”, ha esordito Mattarella. “La logica del più forte sembra talvolta prevalere”.

“Dignità di gruppi e popoli sono sovente calpestati”, ha detto ancora, citando i conflitti in Medioriente e Ucraina come gli scenari di guerra “più vicini”, ma senza dimenticare altre aree teatro di conflitti e crisi umanitarie.

Per Mattarella primo passo “essenziale” per la pace “disarmare gli animi e le parole” e “fuggire dall’esaltazione dei contrasti”. Perchè la pace, ha rimarcato citando un invito di Leone “comincia da ognuno di noi”.

“In questo una responsabilità specifica spetta ai decisori politici e a quanti influenzano l’opinione pubblica, nel rifuggire dall’esaltazione dei contrasti piuttosto che nel coltivare dialogo e reciproca comprensione”, ha aggiunto.

“Vorrei riaffermare che la pace vera, duratura, risiede nell’animo dei popoli. Diversamente, sotto la cenere della fine delle violenze cova il rancore, pronto a divampare nuovamente alla prima occasione che possa essere sfruttata, per rendersi conto allora che la fine delle violenze si trasforma, purtroppo, in una parentesi tra due esplosioni”.

Secondo Mattarella, l’alto numero di conflitti in corso possa innescare una reazione di assuefazione nell’opinione pubblica rimanga, con il rischio che “la sofferenza di milioni di esseri umani non scuota più le coscienze”. “Non aspiriamo soltanto a una interruzione nelle violenze: non possiamo sentircene appagati. Aspiriamo a una condizione che faccia riprendere ai popoli uno stabile percorso di pace e di collaborazione nella vita del mondo”.

Sergio Mattarella con Leone XIV (foto Ansa)

Un nuovo umanesimo per sfida IA

Da Mattarella è arrivato anche un richiamo – come sostenuto dallo stesso pontefice – alla “necessità di sviluppare un nuovo umanesimo, di fronte alla sfida dell’intelligenza artificiale, e l’incessante esortazione alla ricerca di autentici percorsi di riconciliazione”. “Punti di riferimento chiari e coinvolgenti, tesi a realizzare società umane nelle quali – ha evidenziato – il rispetto dei diritti di ciascuno, il contemperamento delle disparità, l’uguaglianza nelle possibilità siano cardine per il perseguimento del bene comune”.

“Non vogliamo arrenderci alla prospettiva di una società dominata da oligarchi o, meglio, da privilegiati, in base al censo, alla spregiudicatezza, all’indifferenza verso gli altri, che si profila rimuovendo i valori di uguaglianza, di solidarietà, di libertà”, ha detto poi in un passaggio successivo.

Accanto a questi – in contrasto con tante generose iniziative, anche in Italia – vi sono fenomeni sovente mossi dalla paura dello sconosciuto, dall’arroccamento di fronte a processi strutturali di rilevanza globale che stanno modificando le nostre realtà: il cambiamento climatico, le migrazioni, lo stesso uso delle nuove tecnologie. Processi che richiederebbero, al contrario, nella vita internazionale, un deciso recupero dei valori della convivenza e del dialogo. Valori che consentirebbero di gestire questi fenomeni ordinatamente e con spirito cooperativo, impegnandosi a non lasciare nessuno indietro, preservando così la dignità di ciascuno e il benessere della società”.