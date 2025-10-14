Home » Maria Conti, chief communication officer di Ferrari
Maria Conti, chief communication officer di Ferrari

di Redazione PrimaOnline
Il 14 ottobre 2025 Ferrari ha annunciato la nomina di Maria Conti come nuova Chief Communication Officer. La manager riporterà direttamente al CEO Benedetto Vigna e farà parte del Leadership Team dell’azienda.

La nomina di Conti

Nel suo ruolo, Conti è responsabile della strategia di comunicazione globale del brand, con l’obiettivo di consolidare e valorizzare l’immagine di Ferrari nel mondo. Lavora per integrare comunicazione, eventi e brand experience, promuovendo una visione capace di unire tradizione e innovazione.

Il percorso professionale

Maria Conti vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico e del lusso. Ha ricoperto ruoli di vertice nella comunicazione e nel motorsport per marchi come Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI.
Nel suo ultimo incarico è stata a capo della divisione Maserati Corse, guidando lo sviluppo del business Motorsport a livello internazionale. In precedenza ha ricoperto il ruolo di chief communication officer di Maserati, definendo la strategia globale di comunicazione del brand nelle aree di prodotto, lifestyle, racing ed eventi.

