Giunti Editore si allea con la statunitense Storm Publishing

Giunti Editore e Storm Publishing annunciano una nuova partnership all’insegna dell’espansione internazionale e della collaborazione creativa. In base all’accordo stipulato, Giunti Editore acquisirà una partecipazione in Storm Publishing, diventando così sia investitore che partner strategico. Insieme, le due società lanceranno una nuova casa editrice sul mercato italiano, potendo attingere al catalogo editoriale di Storm e in particolare ai titoli di maggiore successo internazionale.

La partnership vedrà gli autori bestseller di Storm tradotti, pubblicati in versione cartacea e venduti in tutto il mercato italiano, coniugando l’ampio patrimonio culturale e la presenza retail di Giunti con l’approccio data-driven e digital-first di Storm. Il lancio dei primi titoli Storm in lingua italiana è previsto per inizio 2026. I primi romanzi annunciati sono: “The Passage” di Irina Shapiro (14 gennaio) e “Little Ghosts” di Gregg Dunnet (10 febbraio).

Storm è stata creata negli Usa da Oliver Rhodes, ex consigliere di amministrazione di Hachette con delega all’editoria digitale e già fondatore della celebre casa editrice Bookotoure, leader nell’editoria digital-first. Storm è una casa editrice indipendente in rapida crescita, specializzata in narrativa commerciale per adulti in formato cartaceo, ebook e audiolibro. Dalla sua nascita nel 2023, ha venduto oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo e collabora con autori bestseller come Gregg Olsen, Irina Shapiro, Sally Rigby, Simon McCleave ed Ellie Alexander. Il marchio Storm in Italia andrà a posizionarsi in quella fascia del mercato editoriale che riesce a coniugare romanzi di intrattenimento di qualità con un publishing curato e dal prezzo accessibile.

La collaborazione tra Giunti e Storm arriva in un momento di forte espansione per il gruppo italiano che, in controtendenza rispetto al mercato editoriale che registra un calo del 2,1% (YTD 5/10/2025), ottiene invece ottimi risultati, crescendo dall’inizio dell’anno del +4,5%.

Andrea Giunti, amministratore delegato di Giunti Editore, ha spiegato che “l’investimento in Storm si inserisce all’interno di un percorso di internazionalizzazione già avviato negli ultimi anni che ha portato all’acquisizione di una rilevante quota di partecipazione in The Quarto Group Inc. casa editrice leader nel settore dei libri illustrati con sede a Londra, New York e Boston. È tradizione di Giunti, nell’ambito della nostra mission di diffondere cultura, ampliare il pubblico di lettori, anche attraverso il forte sviluppo della catena di librerie di proprietà. Come Editore, questo nostro obiettivo si traduce nella capacità di proporre libri che colgono il gusto del tempo in Italia e all’estero, come Il sorriso di Caterina di Carlo Vecce o Come l’arancio amaro di Milena Palminteri, ma anche grandi successi internazionali come Lucinda Riley e Yuval Noah Harari e, soprattutto, di preservare e arricchire il nostro prestigioso catalogo che spazia da Camus a Steinbeck, Tolkien e, adesso, a due importanti premi Nobel della Letteratura: Olga Tokarczuk e Laszlo Krasznahorkai. La partnership con il marchio Storm porta ora in Italia i grandi successi realizzati da questa innovativa realtà inglese”.

Oliver Rhodes afferma: “”Siamo entusiasti di avviare questa partnership con Giunti, un editore che combina in modo perfetto patrimonio culturale e spirito di innovazione. Fin dalle prime conversazioni con Andrea, è stato chiaro che condividiamo la stessa visione e gli stessi valori. Questa collaborazione riflette la nostra convinzione che l’editoria raggiunge la sua massima forza quando le storie – e la conoscenza – possono circolare liberamente oltre i confini. Lavorando insieme, non solo creeremo nuove opportunità per gli autori, ma favoriremo anche lo scambio di competenze e l’innovazione, contribuendo a plasmare il futuro dell’editoria”.