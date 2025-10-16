Oscar in serie, e omicidi seriali

La pluripremiata Emma Thompson diventa investigatrice. Martin Scorsese protagonista di una docuserie. Jeremy Renner torna ‘sindaco’ di ‘Mayor of Kingstown’. La storia del Mostro di Firenze e le avventure di ‘Màkari’

Keri Russell (foto Clifton Prescod)

Trame di potere

Sempre più emulo di ‘House of Cards’, ‘The Diplomat’ nella terza stagione è alle prese con la morte del Presidente, cui subentra una vicepresidente possibile responsabile di un complotto terroristico. Intanto, l’ambizioso marito della ambasciatrice protagonista Kate Wyler (interpretata da Keri Russell, nota soprattutto per la serie ‘Felicity’) continua a tramare per farle ottenere la vicepresidenza.

Su Netflix, dal 16/10

Martin Scorsese

Tutto quello che avremmo voluto sapere su Scorsese

Diretto da Rebecca Miller, figlia dell’importante drammaturgo Arthur Miller e moglie dell’attore Daniel Day-Lewis: ‘Mr Scorsese’ è una docuserie in cinque parti. L’82enne Martin Scorsese, 16 volte candidato all’Oscar (uno lo ha vinto, con ‘The Departed – Il bene e il male’), viene raccontato attraverso le parole di amici e collaboratori come Robert De Niro o Steven Spielberg, Mick Jagger e Leonardo DiCaprio. E lui stesso svela alcuni segreti dietro i suoi film più famosi, a partire da ‘Taxi Driver’.

Su Apple Tv+, dal 17/10

Claudio Gioè

Il ritorno di Gioè

Arrivano per la quarta stagione le avventure dello scrittore di gialli Saverio Lamanna, personaggio ideato dal giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. Ambientato in Sicilia, ‘Màkari’ ha sempre per protagonista Claudio Gioè (‘La meglio gioventù’, il film e la serie ‘La mafia uccide solo d’estate’ fra i suoi lavori), che questa volta dovrà affrontare una serie di problemi familiari. E – come anticipa il protagonista – “sarà investito da una sorta di paternità perché una sua ex gli appiopperà la figlia per qualche mese”.

Su Rai 1, dal 19/10

Il killer è seriale

‘Il mostro’, che è stato presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, è diretto da Stefano Sollima, regista di altre fortunate serie come quelle di ‘Romanzo criminale’, ‘Gomorra’ e ‘Suburra’, oltre che di film (‘ACAB – All Cops Are Bastards’). Lungo quattro episodi, ‘Il mostro’ ricostruisce la storia del Mostro di Firenze e dei suoi otto duplici omicidi, a partire dalla prima indagine.

Su Netflix, dal 22/10

Jeremy Renner, Edie Falco

Una Soprano a Kingstown

Creato nel 2021 da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, ‘Mayor of Kingstown‘ arriva alla quarta stagione. Il protagonista Jeremy Renner (‘The Hurt Locker’, ‘Prendimi!’), ‘sindaco’ di Kingstown, si troverà a fronteggiare una guerra fra bande.Ma soprattutto si scontrerà con la nuova direttrice del carcere Anchor Bay, interpretata dall’attrice Edie Falco, che è stata la moglie di James Gandolfini nella serie ‘I Soprano’.

Su Paramount+, dal 26/10

La paura fa quaranta

L’anno prossimo saranno 40 anni che il terrificante Pennywise popola gli incubi degli spettatori e degli amanti di Stephen King. Il pagliaccio protagonista di ‘It’, uno dei più famosi romanzi dello scrittore, adesso torna in versione seriale, con 8 episodi. In ‘It: Welcome to Derry’ il regista Andy Muschietti, che già aveva diretto i due film tratti dal libro, sviscera il prequel della storia horror.

Su Sky e Now, dal 27/10

Emma Thompson, Ruth Wilson

Thompson da thriller

Doppio premio Oscar, per l’interpretazione di ‘Casa Howard’ e per la sceneggiatura di ‘Ragione e sentimento’, Emma Thompson quest’anno ha ricevuto al Locarno Film Festival il Leopard Club Award. In attesa di ritrovarla al cinema con il thriller ‘Dead of Winter’, la si vedrà nella serie ‘Down Cemetery Road’, dove interpreta una investigatrice privata che aiuta Ruth Wilson (vincitrice di un Goldn Globe per ‘The Affair – Una relazione pericolosa) a rintracciare una ragazza scomparsa.

Su Apple Tv+, dal 29/10