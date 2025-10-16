Marina Malnati, chief business development officer di Hidoly

Da ottobre 2025 Marina Malnati entra a far parte del team di Hidoly con il ruolo di chief business development officer.

L’azienda

Fondata da Mauro Di Rosa, Vittorio Fidotta e Sebastiano Scarlata, Hidoly è un’agenzia di consulenza strategica data-driven, che unisce creatività, comunicazione e tecnologia digitale al servizio di imprese e istituzioni. La società, che conta oltre 20 tra dipendenti e collaboratori, lavora con brand come Ferrero, Nexi, Arval, Lenti (Gruppo Amadori), Euromaster (Gruppo Michelin), Venini, Salvini, Principia e Mattioli, oltre a collaborare con Politecnico di Torino, Università degli Studi di Milano, Regione Lombardia e Regione Piemonte.

La nomina di Malnati

Nel suo nuovo incarico, Malnati ha il compito di guidare lo sviluppo strategico e commerciale dell’agenzia, ampliare le partnership e strutturare il dialogo con il mercato, contribuendo a valorizzare le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e a consolidare il posizionamento di Hidoly.

Il percorso professionale

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore della comunicazione e dell’informazione, Marina Malnati ha lavorato in realtà come LaPresse, In Adv, Withub, GEA Green Economy Agency e Italia Brand Group. La sua carriera si è sviluppata nella gestione delle relazioni con imprese, istituzioni e stakeholder, con particolare attenzione alla comunicazione corporate e ai temi della sostenibilità.