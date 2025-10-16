Luca Ubaldeschi lascia Nem

Il comitato di redazione dei cinque quotidiani del gruppo Nem (Nord Est Multimedia), è stato convocato questa mattina per un incontro dal direttore Luca Ubaldeschi, e nel pomeriggio dai vertici aziendali.



All’ordine del giorno una importante novità: la notizia che Ubaldeschi dopo due anni ha deciso di lasciare il gruppo veneto, sembra per altri incarichi.