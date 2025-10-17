Autority a confronto su Internet Governance e Intelligenza artificiale

Unioncamere in collaborazione con l’AgID, Agenzia per l’Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio hanno organizzato il 16/17 ottobre l’Internet Governance Forum italia 2025. Quest’anno l’annuale evento – sempre più importante, tenuto conto che il digitale in senso lato svilupperebbe già un indotto economico di 25 trilioni di dollari – è stato soprattutto incentrato sulle ripercussioni dell’IA, Intelligenza artificiale, sulle competenze e la sua regolamentazione, l’integrazione nelle aziende, i rischi a cui siamo esposti con la sua rapidissima espansione e l’impatto della disinformazione sui sistemi democratici.

Un cinquantina di relatori, fra i quali qualificati esponenti delle istituzioni e del mondo universitario e imprenditoriale, hanno ‘’rivoltato’’ internet e la sua ‘’figlia’’ l’IA, sotto tutte le forme e gli aspetti, evidenziando che il nostro Paese è il primo in Europa – dopo l’ AI Act, il regolamento del 2024 che mira a un quadro giuridico europeo comune – ad aver approvato una legge nazionale sull’IA che prevede due ‘’controllori’’: l’AgID e l’AGCOM.

Per l’autorità delle Garanzie delle Comunicazioni é intervenuta la Commissaria Elisa Giomi (foto). La Commissaria ha evidenziato come l’attività di vigilanza di AGCOM dovrà essere coordinata con la Commissione Europea, alla quale andranno segnalate eventuali violazioni da parte degli sviluppatori e dei diversi fornitori di servizi di intermediazione, che spesso agiscono dall’estero. Come è accaduto per alcune recenti fakes news di carattere politico. Mentre per le violazioni dal nostro territorio verranno richieste direttamente misure correttive o erogate sanzioni per difendere i minori, la trasparenza e l’utilizzo etico dell’IA.

La Vicepresidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Ginevra Cerrina Feroni, ha tenuto a rilevare che i processi normativi devono integrarsi e che la disciplina della protezione dei dati personali introdotta 10 anni fa vale ancora ed è fondamentale per proteggere i dati personali che costituiscono anche gli algoritmi della ‘’diagnostica’’ nel delicato settore della sanità. ‘’La privacy – ha detto – non può essere un accessorio o un accidente del processo informativo in corso, ma deve essere un requisito fondamentale, soprattutto quando si tratta di dati biometrici per i quali la delega legislativa della legge sulla IA prevede che dovrà essere designata l’autorità’’. E la Vicepresidente non nasconde che potrebbe essere lo stesso Garante della Privacy.

Per l’AgID Concettina Cassa ha confermato che l’obbiettivo dell’Agenda Digitale resta quello di propulsore delle nuove tecnologie nella Pubblica Amministrazione e in particolare della IA, per la quale devono essere seguiti principi e regole, come prevede la nuova legge, approvata la scorsa metà di settembre ed entra in vigore la prossima settimana.

AgID insieme ad AGCOM svolgerà una funzione di vigilanza e sanzionatoria, ma sarà soprattutto di supporto per un approccio all’IA di carattere antropocentrico. ‘’Quando si utilizza la IA a un certo punto occorre soprattutto capire – ha tenuto a precisare Cassa – quando e dove deve intervenire l’uomo’’.

Infine è intervenuta e ha seguito attentamente i lavori, Giuseppina Valente, Coordinatrice del Comitato IGF , Internet Governance Forum, Italia (sezione italiana dell’istituzione ONU, punto di riferimento per la discussione mondiale) che fa capo al Dipartimento Trasformazione Digitale, che ha promosso e organizzato praticamente l’evento. Rilevato che la cornice normativa deve essere la spina dorsale della società digitale, Valente ha illustrato la funzione del Comitato, al quale partecipano esponenti delle istituzioni, dei privati e dell’Università e della ricerca. ‘’Promuoviamo – ha detto – lo sviluppo e l’elaborazione di idee da portare a livello Ue. Ancora non c’è sufficiente conoscenza di internet sicuro e delle tecnologie emergenti. Bisogna molto operare per l’inclusività digitale, rispettosa delle diversità e della crescita dei cittadini’’.