Fabi presenta Renewance, magazine digitale dedicato a finanza sostenibile ed economia rigenerativa

Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, lancia Renewance, un nuovo magazine digitale dedicato alla finanza sostenibile e ai temi della transizione economica e ambientale. Il nome unisce le parole renew (rinnovare) e sustenance (sostegno), sintetizzando la mission del progetto: promuovere un’economia rigenerativa, attenta alle persone, all’ambiente e alla buona governance.

Il magazine proporrà quotidianamente notizie, analisi, inchieste, opinioni, interviste e rubriche di approfondimento, coinvolgendo esperti, accademici e rappresentanti del mondo produttivo e istituzionale. Renewance vuole essere non solo una testata informativa, ma anche uno strumento di formazione culturale per le nuove generazioni e per chi opera nel settore del credito.

In un contesto segnato da profondi cambiamenti tecnologici, climatici ed economici, la conoscenza qualificata e verificata diventa una risorsa essenziale per orientare scelte consapevoli e responsabili. Il magazine nasce proprio con l’obiettivo di diffondere una cultura della sostenibilità concreta, basata su dati, esperienze e analisi reali, lontana da approcci ideologici o di facciata.

Con un linguaggio accessibile ma rigoroso, Renewance si propone di offrire strumenti di lettura e interpretazione del cambiamento, al servizio di imprese, istituzioni e cittadini che ogni giorno prendono decisioni capaci di influenzare il futuro dell’economia e della società.

Lando Maria Sileoni (foto Giulia Mobili da uff stampa Fabi)

Il commento di Lando Maria Sileoni, Segretario generale Fabi

La sostenibilità è diventata la parola magica che tutti pronunciano, ma pochi conoscono davvero. È entrata nei bilanci, nei convegni, nelle pubblicità. Troppo spesso, però, è rimasta una moda, una bandiera da sventolare senza conseguenze. Noi, invece, crediamo che la sostenibilità – quella vera – non possa esistere senza il lavoro. Non può esistere senza tutele, senza diritti, senza retribuzioni dignitose, senza stabilità occupazionale.

È da qui che nasce Renewance, il nuovo progetto editoriale della Fabi. Un magazine digitale, indipendente, libero, che parla di finanza sostenibile, ma lo fa a modo nostro: con i piedi per terra e lo sguardo rivolto a chi lavora. Perché se la finanza vuole essere sostenibile, deve prima di tutto smettere di ignorare chi la manda avanti ogni giorno: le lavoratrici e i lavoratori del settore bancario, ma anche tutti quelli che oggi chiedono solo una cosa semplice e giusta cioè non essere lasciati indietro.

Va detto, con chiarezza e onestà, che alcuni grandi gruppi bancari, da tempo, hanno scelto di camminare nella direzione giusta: quella dell’attenzione al sociale, della responsabilità verso i territori, del rispetto per il lavoro e della tutela dell’occupazione. Hanno investito su modelli inclusivi, hanno scelto di confrontarsi con le organizzazioni sindacali in modo trasparente e costruttivo. Hanno dimostrato che si può fare finanza in modo sostenibile senza calpestare le persone, ma anzi valorizzandole. È da questi esempi concreti che bisogna ripartire, per costruire un sistema bancario moderno, efficiente e giusto.

Tutto questo è necessario perché oggi ci troviamo davanti a trasformazioni significative, mai affrontate finora: la transizione ecologica, la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale. Temi affascinanti, certo, ma anche pericolosi, se non governati con equilibrio e giustizia. Dietro ogni algoritmo, c’è una persona. Dietro ogni innovazione, ci sono posti di lavoro che corrono il rischio di sparire. E dietro ogni scelta finanziaria, ci sono famiglie che aspettano risposte concrete. Per questo serve un’informazione diversa: onesta, coraggiosa, meno sottomessa ai poteri forti.

Renewance nasce per questo. Per dare voce a un’altra visione della finanza. Per spiegare, ogni giorno, che ESG non significa solo ambiente e governance, ma anche giustizia sociale, equità e redistribuzione. Parole scomode, in alcuni casi, e lo sappiamo. Ma necessarie. Perché chi pensa che la finanza possa continuare a camminare ignorando le disuguaglianze, i giovani precari, gli anziani poveri, chi fatica ad arrivare a fine mese, si sta prendendo in giro da solo.

Con Renewance, la Fabi si propone di aprire una nuova strada. Lo facciamo senza paura, con la forza delle idee e con il coraggio della coerenza. Parlare di sostenibilità senza parlare di lavoro è come parlare di futuro senza pensare ai nostri figli. Vogliamo che la finanza cambi passo. È tempo di rimettere al centro chi lavora.