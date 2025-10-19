Home » ‘Libertà rischia con la destra’. Le parole di Schlein sul caso Ranucci aprono lo scontro con Meloni
Comunicazione

‘Libertà rischia con la destra’. Le parole di Schlein sul caso Ranucci aprono lo scontro con Meloni

di Redazione PrimaOnline
Condividi

“La libertà e la democrazia è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. Dal palco del congresso del Pse, Elly Schlein ha usato queste parole per esprimere la sua solidarietà a Sigfrido Ranucci, dopo l’attentato che – giovedì sera – ha distrutto due auto della sua famiglia, ma che potenzialmente poteva avere delle conseguenze ben più gravi.

Un allarme e un parallelo forte che ha innescato, immediata, la replica di Giorgia Meloni che ne ha tacciato le esternazioni come “delirio puro”. E il botta e risposta – per lo più via social – che ne è seguito, dal caso del giornalista si è poi rapidamente spostato su altri temi di contingenza politica e non solo.

“Vergogna Elly Schlein che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione”, ha detto indignata Meloni. Per la premier “da parlamentare della Repubblica e leader di partito” la segretaria dem dovrebbe invece “rappresentare e aiutare” l’Italia, quantomeno oltreconfine.

Dal palco di Amsterdam invece, Schlein ha dipinto ai socialisti europei la situazione italiana con “una estrema destra al governo” che taglia scuola, sanità e blocca tutte le proposte delle opposizioni a partire dal salario minimo. E nella replica ha accusato Meloni di fare solo fare “vittimismo”, senza dare “risposte” al Paese. Meloni, che è presidente del Consiglio, “può andare alle Nazioni unite e attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo”, o su un palco a Firenze “a darci dei terroristi” mentre “le opposizioni devono stare mute, zitte e buone”. Dica piuttosto, la conclusione, perché “con la sua manovra si andrà in pensione più tardi” o perché “non c’è uno straccio di politica industriale”.

In Evidenza
Segui Prima Online dai tuoi feed social