A Mantova la seconda edizione del Festival del Libro e della Cultura Sportiva

Dal 25 al 30 novembre

È stata presentata a Casa del Mantegna la seconda edizione del Festival del Libro e della Cultura Sportiva, in programma dal 25 al 30 novembre.

Promosso dal CONI Lombardia insieme alla Provincia di Mantova, il Festival è stato illustrato dal presidente Carlo Bottani, dal consigliere delegato allo sport Enrico Lungarotti e dalla delegata CONI Tiziana Pikler.

La manifestazione, patrocinata da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Mantova, con il sostegno della Fondazione Comunità Mantovana e del Gruppo Tea, quest’anno sarà diffusa tra il capoluogo e sei comuni del territorio: Castiglione delle Stiviere, Curtatone, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello e Viadana.

L’inaugurazione sarà martedì 25 novembre alle 18 all’Auditorium Monteverdi del Conservatorio “Lucio Campiani”, con il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

In programma sei giornate di incontri, presentazioni di libri, proiezioni, mostre e spettacoli con protagonisti del mondo sportivo e giornalistico. A pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Festival dedicherà un focus agli sport invernali con ospiti come Kristian Ghedina, Giorgio Rocca e Ninna Quario, madre di Federica Brignone.

Spazio anche a tennis (con i Carota Boys), ciclismo (Claudio Chiappucci), basket (Giacomo “Gek” Galanda), calcio femminile (US Sassuolo), padel (Simone Iacovino e Sara D’Ambrogio), nuoto (Cristina Chiuso) e nuoto paralimpico (Carlotta Gilli).

La mostra “Sport Shots. Scatti di valore” della Fondazione 3M, a cura di Roberto Muti, aprirà lunedì 24 novembre alla Sala delle Capriate

Con il Patrocinio di ATS Val Padana e ASST Mantova, si terranno anche incontri su salute e prevenzione rivolti a studenti e cittadini.

Durante il Festival si terranno anche la cerimonia delle Benemerenze CONI (giovedì 27 novembre, Teatro Bibiena) e il Giubileo degli Sportivi con il vescovo Marco Busca (venerdì 28 novembre, Basilica di Sant’Andrea).

Il Festival aderisce al progetto “Italia dei Giochi” di Milano Cortina 2026 e avrà eventi collegati anche a Brescia, Verona e Treviso.

Confermate e ampliate le media partnership con Tuttosport, Prima Comunicazione e il Gruppo Editoriale Athesis (Gazzetta di Mantova, TeleMantova, L’Arena, Bresciaoggi).

Nuovo logo e nuova identità visiva, ideati dal team di Chiara Perna (Mail Boxes), raccontano il legame tra sport e cultura attraverso la metafora di un libro che diventa campo sportivo.