CuriousX Sensorium Worlds: Milano protagonista del futuro smoke-free

I vertici della divisione Smoke-Free Products di Philip Morris International e il designer Stefano Seletti raccontano la nascita di una nuova cultura dell’innovazione, dove industria, design e tecnologia dialogano nel segno della curiosità

Nei suggestivi spazi del Pirelli HangarBicocca di Milano, sabato 25 ottobre si è svolto un potente evento di comunicazione ispirato all’atto culminante della collaborazione tra IQOS Curious X di Philip Morris Italia e il marchio di design italiano Seletti.

Con il titolo ‘Sensorium Worlds’ è stato creato “uno spazio immersivo in cui arte, tecnologie e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione”, spiega un documento di Philip Morris, “come già accaduto con Sensorium Piazza durante l’ultima Milan Design Week”, all’insegna della curiosità come forza propulsiva di creatività e innovazione, capace di unire linguaggi e discipline diverse.

Parte del progetto globale IQOS CuriousX, pensato per offrire esperienze multisensoriali e stimolanti alla0 crescente community di adulti utilizzatori dei dispositivi a tabacco riscaldato, ‘Sensorium Worlds’ è un viaggio nel quale arte, tecnologia e immaginazione si fondono per ridefinire le modalità di interazione e di percezione contemporanea.

Per lo sviluppo del concept, venti artisti internazionali hanno preso parte al workshop Curious Minds, tenutosi a giugno nella fabbrica Seletti di Cicognara, in provincia di Mantova, dando vita a un laboratorio creativo in cui si sono incontrati stili, culture e tecniche espressive. Il risultato è un’esperienza capace di trasformare gli stereotipi e aprire nuove prospettive visive ed emotive, un racconto corale sulla curiosità come forma di conoscenza e di libertà.

Nella foto, l’incontro con i manager della Divisione Smoke-Free Products. Da sinistra: Veronica Gentili, Stefano Seletti, Alina Igritskaya, Oggie Kapetanovic e Bryson Thornton

La presentazione milanese ha preso forma attraverso una suggestiva proiezione immersiva all’interno del grande spazio industriale dell’HangarBicocca, dove le opere del team di creativi sono state trasformate in una tela digitale in continuo movimento. Un’installazione di forte impatto visivo, pensata come manifesto della collaborazione tra PMI e Seletti e come nuova tappa del percorso artistico e comunicativo avviato con CuriousX Sensorium Piazza alla Milano Design Week.

Alla serata, riservata a giornalisti, opinion leader e business partner nazionali e internazionali, Philip Morris International ha presentato il progetto come esempio di dialogo tra industria e creatività, tra impresa tecnologica e visione artistica: un linguaggio comune che nasce dalla curiosità e che trova in Milano la sua naturale casa.

Pasquale Frega Stefano Seletti

L’importanza della presentazione milanese è stata sottolineata dalla presenza dei principali vertici internazionali della divisione Smoke-Free Products di Philip Morris International (PMI).

Con la conduzione del Global Communications Director Bryson Thornton, affiancato dalla giornalista Veronica Gentili, dopo l’intervento introduttivo di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, padrone di casa dell’evento, si sono alternati gli interventi di Alina Igritskaya, Global Head of Marketing Heat-Not-Burn; Oggie Kapetanovic, Presidente della categoria Heat-Not-Burn (IQOS); Stefano Seletti, direttore creativo di Seletti, partner creativo del progetto; e Stefano Volpetti, Presidente Smoke-Free Products e Chief Consumer Officer di PMI.

Tutti hanno raccontato l’approccio creativo, tecnologico e visionario con cui Philip Morris International continua a sviluppare Iqos, brand leader nel segmento dei prodotti a tabacco riscaldato, mettendo al0 centro curiosità, collaborazione e design come strumenti di trasformazione e di innovazione industriale, sottolineando come la trasformazione di PMI sia il risultato di una visione collettiva e condivisa.

Igritskaya ha espresso con orgoglio il valore della diversità culturale e internazionale che caratterizza Iqos la nuova tecnologia per il riscaldamento a induzione del tabacco come “passo avanti per accelerare l’eliminazione delle sigarette”, definendola una delle maggiori fonti di forza e ispirazione del gruppo.

“Al centro della visione aziendale c’è la curiosità, considerata il motore che guida l’innovazione, spinge a sfidare le convenzioni e genera cambiamento positivo. È la spinta interiore che porta a cercare soluzioni migliori, a compiere scelte più consapevoli e a ispirare le persone nel mondo”, ha detto la manager, spiegando come “il marchio Iqos incarna questa filosofia, traducendo la curiosità in ricerca tecnologica, sperimentazione e creatività condivisa. Il brand promuove esperienze collaborative attraverso la piattaforma Eye Experience X, nata per coinvolgere utenti e comunità artistiche nella creazione di progetti originali e multidisciplinari, dove la contaminazione tra menti diverse diventa motore di nuove idee”.

Un esempio concreto è arrivato durante la Milano Design Week, dove Iqos ha presentato un’installazione immersiva che ricreava la tradizionale piazza italiana come spazio digitale di incontro e connessione. L’opera realizzata da Seletti ha attirato oltre 25.000 visitatori, diventando uno degli eventi più visitati della manifestazione e un simbolo della capacità del brand di unire arte, tecnologia e partecipazione.

“Da quella esperienza”, ha raccontato Igritskaya “è nata la nuova collaborazione con Stefano Seletti, con un lavoro collettivo che ha coinvolto creativi e collaboratori dei principali mercati internazionali di Iqos, in un vero e proprio tributo alla curiosità e alla creatività come strumenti per immaginare il futuro, culminato nella limited edition Iqos Collection, che presentiamo questa sera.”

Il valore del lavoro di squadra

Anche Kapetanovic ha condiviso il valore della curiosità come motore di innovazione di Iqos e sull’importanza del lavoro di squadra tra team internazionali di marketing, ricerca e prodotto, sottolineando come “la trasformazione di PMI sia il risultato di una visione collettiva e condivisa: unire innovazione tecnologica e pensiero creativo per costruire, attraverso la curiosità e la collaborazione, un futuro realmente smoke-free”.

Ha chiuso la presentazione l’intervento di Stefano Volpetti, che da maggio 2025 ricopre il doppio incarico di President Smoke-Free Products Category e Chief Consumer Officer, a capo della strategia mondiale per l’innovazione, il marketing e l’esperienza del consumatore di PMI.

Romano cresciuto nel quartiere Testaccio, dopo la laurea in Economia e Management alla Luiss Guido Carli, Volpetti ha guidato le strategie di sviluppo, ricerca e marketing globale per i dispositivi Iqos, contribuendo a ridefinire la percezione pubblica del marchio e a spingere l’azienda oltre i confini del tabacco tradizionale. Sotto la sua leadership, PMI ha investito in tecnologie brevettate, analisi dei comportamenti di consumo e processi di co-creazione con designer e partner creativi, come ha dimostrato la collaborazione con Stefano Seletti presentata durante la Milan Design Week 2025 e approfondita nell’evento milanese Sensorium World.

Stefano Volpetti e Stefano Saletti

“Milano è il centro dell’innovazione, qui si celebra il coraggio di cambiare”

Nel suo intervento Volpetti ha sottolineato come Milano rappresenti “il centro dell’innovazione e della creatività”, un luogo dove “lo spirito della curiosità prende forma concreta e diventa azione. Essere di nuovo insieme a Milano rappresenta un passo enorme nel nostro percorso”, ha detto.

“È una città che incarna lo spirito dell’innovazione e della curiosità, e ogni volta che organizziamo un evento qui, alziamo l’asticella un po’ di più. Milano con la sua visione internazionale, è perfettamente in linea con lo spirito di IQOS e con la filosofia smoke-free di Philip Morris International”, sottolineando come la capitale lombarda rappresenti per l’azienda uno snodo strategico e simbolico nel racconto globale della sua trasformazione.

Volpetti ha ripercorso l’evoluzione di Iqos, ricordando che il viaggio dell’azienda è iniziato già nei primi anni ’90, con la visione di sfidare lo status quo e “cambiare radicalmente il modo in cui il mondo pensa al consumo di tabacco”. I primi esperimenti con Accord negli Stati Uniti e Oasis in Giappone hanno aperto la strada ai moderni dispositivi a tabacco riscaldato. “Era un’idea rivoluzionaria, nata con un intento nobile – ridurre in modo significativo i danni causati dal fumo tradizionale”.

Da allora, il cammino non si è mai fermato. “Abbiamo realizzato dieci versioni del nostro prodotto, migliorandolo ogni volta grazie alla tecnologia, ai brevetti e soprattutto all’ascolto dei nostri consumatori. Ogni iterazione ci ha portato un passo più vicino al nostro obiettivo: costruire un futuro senza fumo”.

Iqos è scelto da oltre 34 milioni di consumatori adulti nel mondo dal lancio nel 2014.

Un impegno verso la salute pubblica

Un percorso che per Volpetti va oltre la semplice innovazione di prodotto: “Si tratta di un impegno verso la salute pubblica, di un tentativo concreto di ridurre i rischi associati al fumo e di creare alternative migliori. È un processo che unisce le menti più brillanti, la curiosità e il coraggio di cambiare”.

E ha concluso con una visione: “solo mantenendoci curiosi possiamo continuare a sviluppare alternative migliori e costruire un futuro in cui le sigarette saranno obsolete”.

La partnership con Seletti ha avuto un ruolo importante nel percorso innovativo di Iqos dal punto di vista del design ma non solo. I nuovi modelli di Iqos che fanno parte della Limited edition presentata a Sensorium World, “sono dei veri gioielli, oggetti di desiderio” come ha detto Seletti testimoniando come la collaborazione con PMI sia stata “un’esperienza entusiasmante, capace di unire linguaggi diversi sotto un unico obiettivo: innovare con coraggio”. La sua visione – che mescola ironia, cultura pop e sperimentazione visiva – ha contribuito a creare un dialogo originale tra arte, tecnologia e comunicazione dando a Iqos elementi fortemente distintivi rispetto ai prodotti concorrenti e anche valore aggiunto alla narrazione di PMI che punta a un futuro senza fumo.