Generali continua a piantare il futuro

‘Un albero per Azionista’ cresce nel Nord Italia. Nel 2025 il progetto raggiunge cinque nuove aree di riforestazione per un totale di 14.000 alberi

Il progetto “Un albero per Azionista” di Assicurazioni Generali prosegue il suo percorso nel 2025, rafforzando l’impegno del Gruppo per la riforestazione e la tutela della biodiversità in Italia.

L’iniziativa, avviata nel 2022, collega la partecipazione degli azionisti all’Assemblea Generale a un gesto concreto per l’ambiente: per ogni azionista presente viene piantato un albero, trasformando la partecipazione societaria in un simbolo tangibile di responsabilità collettiva e cura del territorio.

Dalle valli alpine ai parchi fluviali, il progetto disegna una mappa di rigenerazione naturale che attraversa il Nord Italia, portando nuova vita in aree colpite da eventi estremi — come la tempesta Vaia del 2018 — o minacciate da fenomeni di degrado ambientale come l’erosione costiera e la diffusione del bostrico.

Ogni pianta messa a dimora diventa un segno di rinascita, un piccolo tassello nella ricostruzione degli ecosistemi e nella protezione dei paesaggi che ospitano le comunità in cui Generali è presente.

A seguito dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2025, che ha registrato una significativa partecipazione e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, verranno piantati 3.864 nuovi alberi, portando il totale complessivo a circa 14.000 alberi dal lancio del progetto.

Il 2025 segna inoltre un’evoluzione importante: le attività di riforestazione si estendono a cinque aree del Nord Italia, coinvolgendo Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia. Gli interventi interesseranno:Val Badia e San Vigilio di Marebbe (BZ) ; Val di Fiemme (TN); Lio Piccolo nella laguna di Venezia (VE) ; Parchi fluviali del Serio, dell’Oglio e del Ticino (BS, BG, MI); Parco Regionale Campo dei Fiori (VA)

Grazie alla collaborazione con CO2 Advisor, Etifor e WowNature, Generali pianifica e realizza ogni intervento con criteri scientifici, garantendo la biodiversità, la resilienza forestale e il coinvolgimento delle comunità locali.

“Con Un albero per Azionista vogliamo unire la partecipazione alla vita della nostra compagnia a un gesto di valore universale: restituire alla natura ciò che la crescita economica deve preservare», sottolinea un comunicato di Generali.

Un’iniziativa che racconta un modo nuovo di fare impresa: piantare alberi significa anche piantare fiducia nel futuro, costruendo un’eredità verde per le generazioni che verranno. Il progetto si inserisce nella strategia “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, che pone al centro la sostenibilità e la creazione di valore di lungo periodo per azionisti, clienti e territori.