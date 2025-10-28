MFE ADV si riorganizza: Sordo ceo commerciale Publitalia, Lussana guida Seven.One, Galantis Mediamond

MFE Advertising, la concessionaria internazionale di MFE – Media For Europe, il primo broadcaster privato in Europa con una raccolta pubblicitaria complessiva di oltre 5 miliardi di euro, annuncia importanti novità sia a livello di headquarter sia a livello dei paesi in cui opera.

Entro la fine dell’anno avverrà la fusione di Publieurope, di cui Michele Giraudo è CEO e Stefano Sala (foto) Chairman, all’interno di MFE ADV. Questo importante passaggio per lo sviluppo internazionale del Gruppo comporterà l’accentramento in MFE ADV delle responsabilità di alcune funzioni chiave come digital, marketing/operations e il coordinamento sia degli headquarter dei grandi clienti internazionali sia di quelli delle centrali media. A Paola Colombo, Matteo Cardani e Michele Giraudo la guida di queste aree di business, rispettivamente con le qualifiche di Chief Digital Officer, Chief Marketing Officer e Chief Revenue Officer.

Dal primo di gennaio 2026, MFE ADV coordinerà sei concessionarie con più di 1500 professionisti, con sedi a Milano, Madrid, Monaco di Baviera, Londra e Parigi, e avrà un assetto che, tra broadcaster di proprietà e in concessione, coprirà oltre 10 paesi europei in grado di raggiungere 300 milioni di cittadini.

Dopo la Spagna, dove nel 2023 la guida di Publiespaña è stata affidata a Davide Mondo in qualità di Amministratore Delegato, con Stefano Sala Presidente Esecutivo, è ora la volta della Germania e dell’Italia.

Nicola Lussana

Dopo oltre vent’anni di carriera nel Gruppo, Nicola Lussana, attuale Direttore Generale Linea Agenzie di Publitalia ’80 e Amministratore Delegato di Mediamond, assume il nuovo incarico internazionale di Amministratore Delegato di Seven.One Media, la concessionaria pubblicitaria del gruppo ProSiebenSat.1 con sede a Monaco di Baviera.

“La comprovata esperienza di Nicola nel mercato italiano,” – dichiara Stefano Sala – “ci permetterà di implementare il modello cross-mediale in modo rapido ed efficiente anche nell’area DACH. A Nicola va il mio più caloroso in bocca al lupo per questa nuova sfida, con la certezza di avere al nostro fianco nello sviluppo internazionale di MFE Advertising un professionista di grande valore, un collega stimato e un caro amico.”

“Sono onorato di questa importante nomina e responsabilità – commenta Nicola Lussana – e ringrazio Stefano per la fiducia accordatami. L’area DACH rappresenta un tassello chiave nella strategia internazionale del Gruppo: l’obiettivo è posizionarci in Germania, Austria e Svizzera come partner di riferimento per clienti e centri media per massimizzare l’impatto delle campagne pubblicitarie e rispondere efficacemente a tutte le loro esigenze di comunicazione.”

In Italia nuovo assetto per Publitalia ’80 e Mediamond

Cambiamenti organizzativi anche per Publitalia ’80 di cui Stefano Sala mantiene le cariche di Presidente e Amministratore Delegato mentre Matteo Sordo, già Direttore Generale Linea Clienti, ne diviene Amministratore Delegato Commerciale. Ruolo che si aggiunge a quello di Amministratore Delegato di Digitalia ’08 e di Vicepresidente di Mediamond, con Stefano Sala Presidente di entrambe.

Matteo Sordo

“Sono molto contento della crescita professionale di Matteo, un professionista esemplare e un grande amico di lunga data” – commenta Stefano Sala. “La sua profonda conoscenza delle dinamiche del mercato, la sua dedizione al lavoro e la sua visione strategica del business saranno elementi fondamentali per il continuo successo della concessionaria.”

“È un onore poter ricoprire questo nuovo incarico” – dichiara Matteo Sordo – “ringrazio Stefano e accolgo questa sfida con grande senso di responsabilità e consapevolezza. La mia esperienza in Publitalia ’80 mi ha confermato quanto questa concessionaria sia all’avanguardia, capace di rinnovarsi e di evolvere in linea con le nuove esigenze del mercato. In questa nuova fase, la crescente contaminazione internazionale ci permetterà di compiere un ulteriore passo in avanti.”

A seguito di queste nuove nomine il Board of Directors di MFE Advertising, che ha come Chairman Pier Silvio Berlusconi e come Chief Executive Officer Stefano Sala, sarà composto da tre Executive Board Director, Paola Colombo, Matteo Cardani, Michele Giraudo, e da quattro Board Director, Marco Giordani, Matteo Sordo, Nicola Lussana, Davide Mondo.

Ma non finiscono qui i cambiamenti. In Italia, Maurizio Conzato e Gianluca Proietti, già Vicedirettori Generali Linea Agenzie, assumeranno entrambi la carica di Direttore Generale Linea Agenzie, riportando direttamente a Matteo Sordo.

“Figure centrali all’interno della struttura di Publitalia ’80, Maurizio e Gianluca, manager di primo piano, hanno saputo costruire relazioni forti e durature con il mercato ed è quindi una conseguenza naturale che ognuno di loro diventi, per la parte dei Centri Media affidata alla loro responsabilità, il primo referente di Publitalia ’80” – commenta Stefano Sala. “A loro i miei complimenti e il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo importante incarico.”

Inoltre, dopo la già annunciata Direzione Generale Sales Marketing & Integrated Media Solutions affidata a Roberto Binaghi, ex Presidente e Amministratore Delegato di Mindshare in Italia, novità anche lato clienti P’80 con cinque nuove direzioni generali:

Gianluigi Pezzi, ex Vicedirettore Generale Clienti Publitalia ’80, e Silvio Corbi, ex Direttore Generale Radio Digitalia ’08, assumeranno entrambi la carica di Direttore Generale Clienti Lombardia.

Due nuove direzioni generali anche in Lazio, dove Egidio Pardini e Fabrizio Lolli, rispettivamente ex Vicedirettore Generale Clienti Lazio ed ex Vicedirettore Clienti Lombardia, assumeranno la carica di Direttore Generale Clienti Istituzionali e Direttore Generale Lazio.

Renzo Giampaolo, ex Vicedirettore Clienti Lombardia, viene nominato Direttore Generale Aree Esterne.

Una nuova direzione generale viene affidata a Francesco Busdraghi, ex Vicedirettore Generale Brand On Solutions, che assume la carica di Direttore Generale Video Production & Branded Content.

Giorgio Galantis

Per quanto riguarda Mediamond, Giorgio Galantis lascia il ruolo di Vicedirettore Generale Clienti di Publitalia ’80 e subentra a Nicola Lussana nel ruolo di Amministratore Delegato di Mediamond. A Giorgio Galantis riporteranno il Direttore Generale Digital Ruggero Rotta e il Direttore Commerciale DOOH Filippo Quattrocchi.

“Con l’incarico di Giorgio si completa la nuova struttura strategica in Italia” – conclude Stefano Sala – “la sua profonda conoscenza del mondo digital contribuirà a rafforzare la leadership della concessionaria e a supportare il suo percorso di crescita di fronte alle sfide future del mercato.”

“Dopo quasi cinque anni in Publitalia ’80, il ritorno al mezzo digitale rappresenta per me un passaggio stimolante” – dichiara Giorgio Galantis – “aver potuto vivere il business da una prospettiva diversa mi permette di tornare al digital con una visione ancora più ampia e realmente cross-mediale. Ringrazio Stefano per questa opportunità e per il percorso che mi ha permesso di raggiungere questo nuovo traguardo. Il digitale è un ambito strategico per la crescita del Gruppo e il mio impegno sarà quello di valorizzare al meglio le competenze e le sinergie esistenti.”