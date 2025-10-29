Vince Montalbano, super Fagnani batte Floris e Iene

Vince Montalbano in replica ma stavolta cede pubblico al battesimo di Belve (con Belen e De Filippi da Fagnani), mentre tiene la soap turca di Canale 5. Il talk di Rai2 stacca ‘DiMartedì’ e Veronica Gentili. Male la Berlinguer.

Serata ricca e affollata con Fagnani, Montalbano, Floris, X Factor e tanto altro ancora. Una replica di Montalbano su Rai1 contro la fiction turca ‘La notte nel cuore’ su Canale 5, ma anche l’esordio stagionale di Belve martedì 29 ottobre in tv. Sull’attualità politica si sono schierati Giovanni Floris e Bianca Berlinguer.

Le altre opzioni sono state la versione free di ‘X-Factor’ su Tv8, il film di Rai 3 (‘Dogman’) e su Italia1 la nuova puntata de Le Iene.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte della prima serata.

Vince Montalbano, ma Belve gli toglie pubblico e i turchi vanno forte

Su Rai1 la replica de ‘Il Commissario Montalbano 14’, con l’episodio ‘Salvo amato, Livia mia’, ha avuto 2.594.000 spettatori ed il 16,4% di share.

Su Canale5 la puntata di ‘La notte nel cuore’ con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ha avuto 2.361.000 spettatori con uno share del 16,4%.

Su Rai2 il ritorno di ‘Belve’, con da Francesca Fagnani ospiti Belen Rodriguez, Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo ma anche Maria De Filippi, ha avuto 1,748 milioni e 12,9% di share.

Su La7 ‘DiMartedì’ con Corrado Augias, Aldo Cazzullo, Massimo Cacciari, Francesca Albanese, Pierferdinando Cassini, Ezio Mauro e Sergio Rizzo tra gli ospiti di Giovanni Floris a 1.236.000 spettatori e il 7,9%.

Su Italia1 ‘Iene’ a 971mila spettatori con l’8,2%.

Su Tv8 ‘X Factor’ con la replica free del primo live a 555.000 spettatori e 4,2%, soffrendo ‘Belve’.

X factor 2024 (Sky)

Su Rete4 ‘È Sempre Cartabianca’ con Gaza, Garlasco economia tra i temi e da Bianca Berlinguer tra gli ospiti Paolo Del Debbio, Mauro Corona, Giovanni Donzelli, Concita De Gregorio, Marco Furfaro, Roberto Poletti, a 473.000 spettatori e 3,8%.

Sul Nove Only Fun Comico show a 286mila e 1,8% di share.

In access si sfora sempre, De Martino lontano da Scotti

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.054.000 spettatori e 21,1%, ‘Affari Tuoi’ a 4.516.000 spettatori e 22,4% fino alle 21.42. Su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.082.000 spettatori e 25,3% fino alle 21.54. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.585.000 spettatori e 7,7%.

In preserale vince Liorni

Su Rai1 ‘L’Eredita’ a 3.376.000 spettatori e 24,5% e 4.442.000 spettatori pari al 26,3%. Su Canale5 ‘Avanti il Primo’ 2.079.000 spettatori e 16,4%, ‘Avanti un Altro’ ha conquistato 3.143.000 spettatori con il 19,8%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1,749 milioni e 8,7%.

Nel pomeriggio l’incontro nazionale di preghiera di Rai1 aiuta Nuzzi

Su Rai1 ‘Vita in Diretta short’, preceduta dalla presentazione a 1.770.000 e 18,5%, fa 2.343.000 spettatori con il 20,9%. Su Canale5, ‘Dentro la Notizia’ a 1.564.000 spettatori e 19,5% nella prima parte e 1.567.000 spettatori e 15,9% nella seconda parte.