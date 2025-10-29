Nvidia da record: è la prima società a valere 5.000 miliardi

Il colosso dei semiconduttori ha superato anche Microsoft e Apple per valore di mercato

Continua la corsa di Nvidia. Il colosso dei semiconduttori è diventata la prima società ad avere un capitalizzazione di mercato di 5.000 miliardi di dollari.

IA e accordi

I titoli di Nvidia beneficiano del boom dell’intelligenza artificiale e dei vari accordi annunciati di recente dal suo amministratore delegato Jensen Huang con Oracle, Nvidia, Uber e Stellantis, mentre altre partnership con Samsung e Hyundai dovrebbero essere annunciate a breve.

Ma un aiuto è sicuramente arrivato anche dall’impegno di Donald Trump a parlare con il presidente cinese Xi Jinping di Nvidia, rimasta vittima dello scontro tecnologico fra gli Stati Uniti e la Cina.

La corsa di Nvidia

Co-fondata nel 1993 dall’attuale amministratore delegato Huang, Nvidia si è trasformata nell’arco degli ultimi tre anni da società concentrata nella produzione di chip per i videogiochi a punto di riferimento per l’intelligenza artificiale.

Il colloso dei chip ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di valore poco più di due anni fa, poco dopo il lancio di ChatGPT. Nel febbraio del 2024 è arrivata a valere 2.000 miliardi e pochi mesi dopo, in giugno, ha infranto i 3.000 miliardi. Nel luglio del 2025 ha toccato i 4.000 miliardi e ora, a tre mesi di distanza, i 5.000 miliardi.

Nvidia è ora più grande di Amd, Asml, Broadcom, Intel, Lam Research, Micron, Qualcomm e Taiwan Semiconductor Manufacturing insieme.

Non solo: ha superato anche Microsoft e Apple. Il colosso di Redmond ha superato ieri i 4.000 miliardi di dollari – lo aveva già fatto in luglio, con la ristrutturazione di OpenAI. Cupertino ieri ha superato la soglia di 4.000 miliardi per la prima volta, dopo essere stata la prima società al mondo a superare i 3.000 miliardi.

Nella foto (Ansa): Jensen Huang