WBD e DAZN portano la Emirates FA Cup in Italia fino al 2028

Grazie a un nuovo accordo tra i due broadcaster, la storica coppa inglese sarà trasmessa in co-esclusiva su Eurosport e DAZN.

Il fascino del calcio inglese arriva in Italia: Warner Bros. Discovery e DAZN hanno siglato un nuovo accordo che garantirà la trasmissione della Emirates FA Cup fino alla stagione 2027-2028. La competizione, la più antica al mondo, sarà visibile in co-esclusiva su Eurosport e DAZN, portando agli appassionati italiani tutta la magia del torneo che unisce squadre professionistiche e dilettantistiche d’Inghilterra.

La nuova stagione prenderà il via il 6 dicembre 2025 con il secondo turno, mentre le squadre di Premier League entreranno in campo dal terzo turno, a partire dal 10 gennaio 2026.

L’intesa consolida la collaborazione strategica tra Warner Bros. Discovery e DAZN, già rafforzata dal recente rinnovo della partnership che prevede, entro il 2026, la disponibilità su DAZN dell’intera offerta di Eurosport e dei contenuti di intrattenimento Warner Bros. Discovery.

«Lo sport è uno degli asset strategici del nostro gruppo e siamo lieti di ospitare su Eurosport un torneo che da sempre regala grandi emozioni e partite indimenticabili», ha dichiarato Alessandro Araimo, CEO Warner Bros. Discovery Italy & Iberia. «La collaborazione con DAZN segna un passo importante verso un 2026 che vedrà protagonisti eventi come l’Australian Open, i Giochi Olimpici di Milano-Cortina e tutta la stagione degli sport invernali».

«Siamo entusiasti di tornare a trasmettere un’icona come la Emirates FA Cup, che vedrà in campo club leggendari come Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Newcastle», ha aggiunto Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. «Questo accordo rafforza il ruolo di DAZN come punto di riferimento per il calcio, arricchendo la nostra offerta internazionale con un torneo che rappresenta l’essenza e la passione del football inglese».

Foto: Stefano Azzi e Alessandro Araimo