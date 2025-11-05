Elle Active! compie 10 anni. Appuntamento l’8 e il 9 novembre a Milano

Dall’8 al 9 novembre all’Università Cattolica del Sacro Cuore si terrà la decima edizione di Elle Active!, il forum di Elle Italia dedicato al lavoro e al futuro delle donne. Il tema di quest’anno è “NEXT!”, una parola chiave che guarda avanti e invita al cambiamento.

Due giorni di incontri, formazione e ispirazione

L’edizione 2025 prevede 300 relatori, 80 talk e 600 incontri one to one con mentor e formatori. L’evento sarà gratuito, aperto a tutte e tutti, e trasmesso anche in diretta streaming su www.elleactive.it

Durante le due giornate si parlerà di gender gap, diritti, empowerment e nuove opportunità professionali, con rappresentanti del mondo della politica, scienza, spettacolo, sport ed economia.

Tra gli ospiti: Elsa Fornero, Corrado Formigli, Francesca Mannocchi, Gabriele Fava, Roxana Mînzatu (Commissione Europea), e le campionesse Myriam Sylla, Simona Quadarella e Antonella Palmisano.

Sul palco anche protagonisti della cultura e dell’intrattenimento come Pablo Trincia, Maria Sole Tognazzi, Carolina Crescentini, Jacopo Veneziani e Paola Zukar. A moderare gli incontri, le giornaliste di Elle insieme a Eva Giovannini di RaiNews24.

Verranno presentati anche i dati dell’Osservatorio Elle Active, nato dalla collaborazione tra Hearst Italia e il centro di ricerca CRILDA dell’Università Cattolica, per analizzare dati, trend e possibili soluzioni in tema di empowerment femminile.

Mostra speciale per i 10 anni: ‘Piccola Grande Me’

Per celebrare il decennale, Elle Active! presenta la mostra open-air ‘Piccola Grande Me. Insieme per le donne di domani’, realizzata con Saugella e Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS.

Protagonisti sono bambine e bambini delle scuole primarie di Milano, che hanno condiviso sogni e desideri sul proprio futuro, illustrati da Teresa Cherubini (@Terrywho_cartoons).

I partner dell’edizione 2025

A sostenere l’evento, un ampio gruppo di partner: Airbnb, American Pistachio Growers, Cosmetici Magistrali, Gallotti&Radice, Generali Italia, Gruppo Nestlé in Italia, Marella, McDonald’s Italia, Narciso Rodriguez Parfums, Nicofruit, Peroni, Pesoforma, PUPA Milano, Saugella, Sky Italia, Solgar Italia, Syoss by Palette, Taboola, Tescoma, Warner Bros. Discovery, WPP in Italy. Coffee Partner: Julius Meinl e

Partner tecnico: Acqua MOOD.