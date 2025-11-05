Feltrinelli entra in Codice Edizioni e nasce ‘Codice Produzioni’ per valorizzare l’anima festivaliera del marchio

L’accordo arriva in contemporanea con il lancio dell’Arts Festival di Vicenza. Obiettivo: rafforzare la divulgazione scientifica e creare sinergie tra editoria, eventi e pubblico culturale

In coincidenza con il lancio dell’Arts Festival di Vicenza, arriva una notizia che segna un passaggio importante nel panorama editoriale e culturale italiano: Feltrinelli entra con una partecipazione di maggioranza qualificata in Codice Edizioni, la casa editrice torinese fondata nel 2003 da Vittorio Bo e da sempre punto di riferimento nella divulgazione scientifica e nella produzione di festival culturali.

Codice Produzioni

L’accordo, annunciato oggi, prevede anche la nascita di Codice Produzioni, una nuova struttura destinata a promuovere e coordinare l’anima festivaliera del marchio torinese, ottimizzando le sinergie con il sistema culturale Feltrinelli.

Fondata a Torino oltre vent’anni fa, Codice Edizioni ha costruito un’identità unica nel panorama editoriale, con un catalogo di oltre 500 titoli che spaziano dalla saggistica alla narrativa e un’intensa attività di produzione culturale dal vivo, tra cui il Festival delle Scienze di Roma e lo stesso Festival dell’Arte di Vicenza. Dal 2014 ha ampliato il suo orizzonte con una collana di narrativa che ha segnato un nuovo corso nella sua missione di raccontare la cultura contemporanea.

Con l’ingresso nel Polo editoriale Feltrinelli, il marchio torinese potrà contare su una rete distributiva più ampia e su un ecosistema culturale consolidato, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e con il pubblico interessato ai temi dell’innovazione, della scienza e del futuro.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Codice nella famiglia di marchi editoriali del Gruppo Feltrinelli, che si configura come uno snodo tra l’editoria di qualità e le sfide del mercato – ha dichiarato Alessandra Carra, amministratrice delegata di Gruppo Feltrinelli –. Vogliamo accompagnare gli appassionati non solo al futuro del libro, ma anche alle esperienze che dal libro possono nascere, dagli spettacoli dal vivo ai modelli festivalieri. L’incontro con Codice ci permette di arricchire entrambe le piattaforme e aprirci a collaborazioni innovative e vitali.”

“Entrare nel Gruppo Feltrinelli è motivo di grande soddisfazione – ha commentato Vittorio Bo, fondatore di Codice Edizioni –. Condividiamo lo stesso spirito di indipendenza e curiosità intellettuale. Crediamo che la nostra esperienza nella divulgazione scientifica e nella creazione di eventi culturali possa aggiungere valore all’offerta del Gruppo, consolidando i festival come veri e propri media culturali contemporanei.”

Nel corso del 2026 il nuovo assetto darà il via anche a un progetto editoriale di rilancio del catalogo storico di Codice, con nuove edizioni di titoli chiave e una serie di novità, tra cui Proletari di tutta la Terra di Stefania Barca, Spine nel fianco di Willy Guasti, Nel labirinto della foresta di Chris Thorogood e Sette foreste di Giorgio Vacchiano.

Parallelamente, Codice Produzioni coordinerà le attività festivalieri già consolidate e svilupperà nuove progettualità nel campo della cultura e della divulgazione dal vivo, in linea con la strategia Feltrinelli di integrare editoria, esperienze e innovazione.

“Un passaggio che conferma come, nel mondo Feltrinelli, il libro non sia solo un prodotto editoriale, ma un punto di partenza per creare cultura condivisa e partecipata”, sottolinea un comunicato del gruppo.