Torino inaugura l’Anno Accademico Sportivo: sport motore di crescita e coesione

Oggi nell’Aula Magna “Cavallerizza Reale” dell’Università degli Studi di Torino si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione dell’Anno Accademico Sportivo 2025/2026.

Per il Centro Universitario Sportivo torinese (CUS) – che, in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, interpreta da anni lo sport come crescita educativa e culturale degli studenti al di là della mera performance agonistica – è stata l’occasione per fare il punto sulla stagione passata e per presentare i progetti per la nuova stagione.

Numerose le autorità accademiche, politiche e istituzionali presenti

Sport: parte integrante dell’educazione universitaria

La Rettrice dell’Università di Torino, Cristina Prandi, ha sottolineato l’importanza dello sport come elemento fondamentale nella formazione accademica e personale degli studenti. “Lo sport universitario è parte integrante della missione educativa e sociale di un Ateneo pubblico”, ha dichiarato, ricordando la collaborazione con il CUS Torino e il Politecnico per costruire “un sistema stabile che sostiene chi studia e pratica sport ad alto livello, offrendo regole chiare, tutoraggio e flessibilità”.

A proposito dei programmi Dual Career e Agon nati per permettere agli atleti di proseguire gli studi senza dover rinunciare alla carriera sportiva Prandi ha detto che “si tratta di modelli che riconoscono il valore formativo dello sport e che pongono al centro la persona, unendo merito, inclusione e benessere”.

Attualmente, sono 196 gli studenti inseriti nel programma Dual Career: il 56% ha conquistato un podio nazionale e il 14% ha raggiunto risultati internazionali, dati che “raccontano impegno, metodo e disciplina”.

L’università sta inoltre investendo nel potenziamento degli impianti sportivi, come il nuovo Centro Sportivo della Città delle Scienze di Grugliasco, “uno spazio moderno e accessibile, pensato per la comunità universitaria e per il territorio”.

““Torino” ha concluso Prandi “è un esempio di alleanza tra università e sport: un modello di collaborazione che valorizza le persone e costruisce futuro”.

Polito: ampia offerta di programmi

La Prorettrice del Politecnico di Torino, Elena Maria Baralis, ha ribadito che stanno “investendo con convinzione nella propria identità di Ateneo sportivo attraverso azioni concrete che promuovono lo sport e il benessere di tutta la comunità universitaria”. Da qui il lavoro per renderlo accessibile non solo agli studenti, ma anche al personale docente e tecnico-amministrativo.

Attraverso programmi come FISU Healthy Campus, Dual Career e Progetto AGON, insieme a iniziative quali le Rappresentative sportive, il Minor in Tecnologie per lo Sport e il futuro Centro Interdipartimentale, il Politecnico punta a “costruire un modello di università capace di integrare didattica, ricerca e innovazione al servizio della persona”.

Dual career come modello vincente della formazione

Il Presidente del CONI Piemonte, Stefano Mossino ha ricordato “l’eredità di Primo Nebiolo, figura illuminata che ha dato allo sport universitario una dimensione internazionale”, e ha evidenziato che “la dual career rappresenta oggi un modello vincente per formare persone e atleti completi”.

Il CONI, ha concluso, “è al fianco del CUS Torino per promuovere insieme questi valori e costruire nuove opportunità per il futuro”.

Investimento nel futuro

L’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha dichiarato che : “l’ampia offerta sportiva del CUS Torino rappresenta un valore aggiunto per la nostra città e, insieme ai suoi atenei d’eccellenza, contribuisce ad attrarre sempre più studenti universitari”

Di conseguenza sostenere lo sport, che sa motivare e aggregare le persone, significa “investire nel futuro, nella formazione e nel benessere della nostra comunità”.

Anche l’L’assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, ha sottolineato come la crescita delle iniziative del CUS rappresentino la prova concreta del valore del modello condiviso con i due atenei torinesi, che riconoscono allo sport un ruolo centrale nel formare e includere le persone.

Verso una Torino più internazionale

Il presidente del CUS Torino, Riccardo D’Elicio, alla guida del CUS Torino da oltre venticinque anni, ha illustrato i numeri che raccontano la crescita della realtà torinese: oltre 130mila studenti coinvolti, più di 20mila sportivi attivi, 10 impianti sportivi, 40mila ore gratuite di attività e 50mila tesserati.

Ha inoltre ringraziato Atenei, FederCUSI, CONI e istituzioni per il costante sostegno, ricordando i progetti “Dual Career” e “Agon”, nati nel 2007 per valorizzare la figura dello studente-atleta.

Guardando al futuro, D’Elicio ha annunciato con entusiasmo il nuovo campus universitario di Grugliasco in cui verranno investiti circa 12 milioni di euro, simbolo di una Torino sempre più internazionale e attenta alla riqualificazione delle strutture universitarie.

Borse di studio e premiazioni

Infine sono stati presentati gli atleti che hanno ricevuto una borsa di studio e sono stati consegnati i “premi speciali CUS Torino” ai migliori atleti che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale.

Foto (ufficio stampa Cus): inaugurazione Anno Accademico Sportivo, Torino