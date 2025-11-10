Stellantis partner di Milano-Cortina. Elkann: investimenti in Italia; per auto contiamo su regole UE

Con una flotta di circa 3.000 veicoli, Stellantis, attraverso i suoi brand italiani – Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati – sarà l’Automotive Premium Partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per i brand italiani di Stellantis, questa collaborazione rappresenta un atto concreto di sostegno alla missione olimpica e un tributo all’eccellenza italiana, ai suoi valori e al suo ruolo strategico nel panorama internazionale. “Stellantis – ha sottolineato il presidente di Stellantis John Elkann – sarà al fianco degli atleti, delle istituzioni e delle comunità dei Giochi di Milano Cortina 2026. Con il nostro concreto impegno a favore del Paese e dello sport, saremo felici e orgogliosi di accompagnare l’Italia a essere protagonista del massimo evento sportivo al mondo: le Olimpiadi”.

La partnership con Milano Cortina 2026, spiega il Gruppo, si inserisce nel programma di riconnessione con il territorio e le sue persone volto a valorizzare il patrimonio dei marchi italiani di Stellantis, che oggi si mettono al servizio dello sport e dei suoi valori: inclusione, determinazione, rispetto, sostenibilità. Valori che Stellantis condivide con il movimento olimpico e che guidano oggi le scelte strategiche del Gruppo. Per sostenere la mobilità dei Giochi, Stellantis metterà a disposizione circa 3.000 veicoli (oltre la metà elettrificati) a supporto di atleti, volontari, staff e federazioni, che attraverseranno gli ampi territori di questi Giochi diffusi a bordo di Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Maserati.

I brand saranno quindi protagonisti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi con l’associazione a specifiche discipline sportive e atleti e alcuni di essi realizzeranno inoltre serie speciali con i badge celebrativi dei Giochi: Fiat celebrerà la partnership con una serie speciale per il mercato italiano, che incarna lo spirito Olimpico e Paralimpico e l’autentica passione italiana. “Essere partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è per noi motivo di grande orgoglio. Vogliamo lasciare il segno, proprio come una scia sulla neve o sull’asfalto: un segno profondamente italiano, fatto di passione, innovazione e spirito di squadra. I nostri brand italiani saranno il motore dei Giochi, al servizio di atleti, volontari e di tutto il Paese” ha dichiarato Olivier Francois, Chief Marketing Officer di Stellantis e Ceo Fiat. L’accordo di collaborazione è stato illustrato oggi nella sede del Coni, a Roma, da John Elkann, presidente di Stellantis e Olivier François, Global Chief Marketing Officer Stellantis e Ceo Fiat, insieme a Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Andrea Varnier, Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026 e Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.

Ribadiamo impegno su programma investimenti in Italia

“Ribadiamo l’impegno a realizzare il programma di investimenti già annunciato nel nostro Paese. Ciò significa investimenti in tecnologie all’avanguardia, sviluppo di nuovi modelli, attenzione alla formazione delle persone e alla crescita delle comunità locali. Stellantis più forte in Italia e una Stellantis più forte nel mondo”. Ha detto ancora il presidente di Stellantis, John Elkann.

Speriamo che egole Ue su auto consentano di continuare la produzione

“Gli atleti dovranno competere tra di loro o lottare contro il tempo. E anche noi come azienda dobbiamo competere con i nostri concorrenti, facendo in modo di dare le macchine migliori ai prezzi migliori. Però competiamo anche contro il tempo, che è nel nostro mestiere, come nello sport, estremamente importante. Per questo ci auspichiamo che tutto il tema della regolamentazione e dell’evoluzione delle regole nell’auto possano permettere di continuare a fare, in Europa e in Italia, macchine straordinarie come le abbiamo fatte fino a oggi”.

Juventus: aperti ad azionisti e sponsor ma nostro rapporto non in discussione

“Chiunque sia interessato alla Juventus, azionisti, sponsor, noi siamo sempre aperti. L’importante è che il nostro rapporto non venga mai messo in discussione”.

“Abbiamo attraversato tanti periodi difficili con la Juventus e il rapporto della mia famiglia con la Juventus è il rapporto più duraturo che esiste nel mondo. I rapporti restano forti quando uno attraversa i momenti difficili come quelli più facili”.

“Se uno pensa al 2006, l’anno delle Olimpiadi a Torino, era anche uno dei momenti più difficili che abbiamo attraversato come Juventus. Ne siamo usciti fuori più forti, nel 2022 abbiamo avuto un momento difficile, anche da quello stiamo uscendo e usciremo ancora più forti”, ha aggiunto, sottolineando che “è importante che oggi la Juventus vinca e sicuramente un allenatore dell’esperienza di Spalletti può portare la squadra a vincere”.

F1: piloti si concentrino a guidare e parlino meno

“Il Brasile è stata una grande delusione e se guardiamo il campionato di Formula 1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici che stanno vincendo il campionato con le prestazioni e tutto quello che è stato fatto sul pit stop. Se guardiamo i nostri ingegneri non c’è dubbio che la macchina è migliorata. Se guardiamo il resto, non è all’altezza. E sicuramente abbiamo dei piloti che è importante che si concentrino a guidare e che parlino meno, perché abbiamo davanti a noi ancora delle gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto”.