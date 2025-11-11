Manuele Cacciatore, Direttore Commerciale di IBL Banca

IBL Banca annuncia l’ingresso di Emanuele Cacciatore nel ruolo di Direttore Commerciale di Gruppo a partire da novembre 2025.

La nomina di Cacciatore

Cacciatore assume la carica di Direttore Commerciale di Gruppo, con la responsabilità di coordinare lo sviluppo della strategia commerciale e garantire l’attuazione del piano industriale, volto a consolidare il posizionamento della banca nel mercato del credito al consumo e ampliare il perimetro di attività, rafforzando il ruolo di banca retail multiprodotto. ll nuovo Direttore Commerciale ha il compito di definire la strategia commerciale delle società del Gruppo, individuando aree di sinergia e complementarità e assicurando la piena implementazione del piano industriale. L’obiettivo è ottimizzare il coordinamento delle società partecipate e definire politiche commerciali efficaci per raggiungere nuovi traguardi nel mercato bancario e assicurativo.

Il percorso professionale

Classe 1967, Cacciatore vanta oltre trent’anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, maturata in primari gruppi italiani e internazionali. Ha ricoperto ruoli di vertice nelle aree commerciali, di sviluppo prodotti e di trasformazione digitale. Le ultime esperienze professionali includono incarichi in Banca di Asti, Banco Desio e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.