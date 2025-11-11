Il futuro di editoria e informazione tra carta, digitale e Ai. Se ne parla a Città di Castello

Il mondo dell’informazione cambia volto e si interroga sul proprio destino. Dalla crisi della carta al dominio del digitale, fino all’irruzione dell’intelligenza artificiale: è questo il filo conduttore della giornata-convegno “Editoria e informazione: carta, digitale… e poi? Internet ha sgretolato la carta, l’IA sta travolgendo il digitale. Chi ha il coraggio di scrivere il futuro?”, in programma giovedì 12 novembre a Città di Castello (Perugia) dalle 9.30 alle 13.30.

L’evento, promosso dal Corriere dell’Umbria e dal Gruppo Corriere, nasce da un’idea dell’editore emerito Francesco Polidori e del direttore del Gruppo Sergio Casagrande, che modererà i panel dedicati a editori e direttori, oltre a dialogare con il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini.

Tra i protagonisti del confronto figurano Giacomo Lasorella, presidente di Agcom, Francesco Dini, vicepresidente nazionale di Fieg, e Andrea Barchiesi, ceo di Reputation Manager, insieme ai vertici dei principali quotidiani italiani.

Cinque i panel previsti per analizzare le nuove sfide dell’informazione nell’era dell’algoritmo: dal rapporto tra carta e digitale al ruolo dell’intelligenza artificiale, dalle regole per la tutela del pluralismo fino al futuro delle edicole, presidi di comunità e libertà.

Tra i tanti ospiti che hanno annunciato la loro presenza all’evento: Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama; Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo; Massimo Martinelli, direttore de Il Messaggero; Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma; Pietro Senaldi, condirettore di Libero; Luca Telese, direttore de Il Centro; Gaspare Borsellino, direttore di Italpress; Giuseppe Cerasa direttore de Le Guide di Repubblica; Gianluca Rossi, direttore del Corriere di Romagna; Maurizio Amoroso, vicedirettore di Tgcom24; Francesca Oliva, vicedirettore Rai responsabile di RaiNews.it; fra Giulio Cesareo, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi; Flavio Mucciante, presidente della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia; Urbano Cairo, presidente Rcs Media Group; Alessandro Bompieri, direttore generale News Rcs; Giuseppe Cerbone, amministratore delegato di Nem; Carmela Colaiacovo, presidente del Gruppo Il Sole 24 Ore; Lino Morgante, presidente e direttore editoriale della Società Editrice Sud e Presidente di Ads; Paolo Berlusconi, presidente onorario de Il Giornale; Ubaldo Livolsi, presidente di Livolsi & Partners Spa; Filippo Davanzo, vicedirettore generale di Editoriale Bresciana; Marco Ferioli, ceo di Lettera43; Giovanni Scurti, direttore editoriale de Il Centro; Luca Pavarotti, presidente di Cega editrice; Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria; Luca Ginetto caporedattore Tgr Umbria; Luca Benedetti, presidente Ordine dei giornalisti dell’Umbria; Michela Angeletti, presidente Corecom Umbria; Marco Meacci, presidente Corecom Toscana; e molti altri.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

