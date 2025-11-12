Acea protagonista ad ANCI 2025: robot, droni e visori 3D per la transizione idrica e digitale nei territori

Bologna, 12 novembre 2025 – Alla 42ª Assemblea Annuale dei Comuni Italiani, Acea conferma il suo impegno per la sostenibilità e l’innovazione tecnologica presentando il modello di efficienza delle reti idriche e dei servizi ambientali. Nello spazio espositivo di 100 metri quadrati, il gruppo mostra le sue soluzioni più avanzate in ambito di economia circolare, efficienza energetica e digitalizzazione dei processi industriali.

Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, consolida la sua presenza in otto regioni italiane dopo l’ingresso in Liguria e Sicilia, sostenuta da un piano di investimenti da 4,7 miliardi di euro al 2028.

Tra le tecnologie di punta presentate figurano i droni per il monitoraggio dei siti industriali, i sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento dei rifiuti e i modelli di manutenzione predittiva per le infrastrutture idriche ed elettriche. Con il progetto Acea Virtual Tour, i visitatori possono vivere un’esperienza immersiva grazie ai visori 3D, esplorando virtualmente impianti dedicati al riciclo, alla rigenerazione delle plastiche e alla produzione di energia dagli scarti.

Areti, società del gruppo che gestisce la distribuzione elettrica di Roma, espone le ultime innovazioni per l’illuminazione pubblica e artistica. Presentato anche Albert, il robot umanoide che supporta quotidianamente i tecnici nella manutenzione delle reti idriche ed elettriche, simbolo dell’integrazione tra intelligenza artificiale e professionalità umana.

Durante l’evento, Acea sarà protagonista di due seminari: “La gestione idrica, le sfide dei territori e dell’innovazione” (13 novembre, ore 14:30) e “Le città del domani non saranno smart, saranno agili energicamente” (13 novembre, ore 16:00). Venerdì 14 novembre l’amministratore delegato Fabrizio Palermo (foto) interverrà nel panel “Europa, modello PNRR: risorse per i comuni che sanno investire”.