Al via l’Ecoluxury Fair, fiera del turismo sostenibile di alta gamma

Raccontare presente e prospettive del segmento luxury dell’ospitalità e dei viaggi: Brizzi comunicazione cura, per il terzo anno consecutivo, l’ufficio stampa della prestigiosa fiera B2B che armonizza alta gamma e buone pratiche

Più di 300 tra buyer ed espositori e circa 1000 presenze confermate. Ecoluxury Fair, l’attesa fiera del turismo di alta gamma sostenibile, arriva alla sua 8° edizione, prevista per i prossimi 13 e 14 novembre allo Spazio Field – Palazzo Brancaccio a Roma. Ideata da Enrico Ducrot, CEO di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante, la fiera è oggi riconosciuta tra gli eventi B2B più prestigiosi al mondo, capace di coniugare il lusso con le migliori pratiche a basso impatto ambientale nel settore turistico.

Non solo workshop ed incontri mirati tra addetti ai lavori ma anche un importante Forum su “Turismo di alta gamma & Sostenibilità”, in programma giovedì 13 novembre, al quale parteciperanno, anche quest’anno, alcune tra le più autorevoli voci del panorama nazionale ed internazionale.

Anche l’edizione 2025 di Ecoluxury Fair si delinea come un progetto articolato che, proprio per la sua complessa organizzazione, richiede un lavoro di comunicazione di ampio respiro, capace di accompagnare la fiera lungo tutto il suo percorso annuale. Un’azione strategica, necessaria per far emergere la filosofia Ecoluxury, che si traduce nei mille volti del turismo sostenibile che vengono raccontati attraverso le voci dei protagonisti.

“Abbiamo confermato, per il terzo anno di fila, l’incarico alla brizzi comunicazione – sottolinea Enrico Ducrot, CEO di Ecoluxurye Viaggi dell’Elefante – agenzia attenta alle nostre esigenze di comunicazione che, in tre anni di collaborazione, ha saputo garantire una visibilità crescente alla nostra manifestazione con un’ampia e qualificata copertura sui media”.

Tra i temi centrali del Forum: la disponibilità dei turisti a spendere di più per strutture sostenibili, il modello bhutanese della Felicità interna lorda, i numeri della sostenibilità nell’hôtellerie a cinque stelle e l’Ecoluxury Program per le certificazioni energetiche, con un focus sul Cantiere Iseum. Contenuti veicolati attraverso un piano di comunicazione mirato, che coinvolge le principali redazioni e canali di settore.

“L’ufficio stampa, in un progetto così complesso, non è soltanto uno strumento di diffusione –sottolinea Cecilia Brizzi, Amministratore unico di Brizzi comunicazione – ma un vero motore di racconto strategico, in grado di dare coerenza, ritmo e profondità alla comunicazione dell’evento. La valorizzazione dell’Ecoluxury Fair si costruisce giorno dopo giorno, con una narrazione che accompagna la fiera per tutto l’anno, alimentando l’attesa e mettendo in luce le sue diverse anime. Siamo onorati di proseguire questa prestigiosa collaborazione, che negli anni ha contribuito a consolidare il posizionamento nazionale ed internazionale della manifestazione”.

Tra i buyer stranieri, quest’anno, è prevista una partecipazione in aumento del 30%, rispetto alla precedente edizione; la maggior parte proviene da Usa, Canada, Messico, Uk, Emirati Arabi oltre ad alcuni Paesi europei.

“Dopo i risultati eccellenti delle ultime edizioni – afferma Enrico Ducrot – c’è tanta attesa per Ecoluxury Fair 2025. Anche quest’anno ci prepariamo ad accogliere operatori del settore, provenienti da tutto il mondo, accomunati dalla stessa base valoriale che è a fondamento dei nostri progetti: promozione dell’identità territoriale, tutela del patrimonio culturale e rispetto per l’ambiente. Ancora una volta il filo conduttore del Forum sarà l’innovazione sostenibile, declinata attraverso testimonianze dirette e la condivisione di esperienze all’avanguardia”.

La manifestazione gode del patrocinio dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, del Consiglio Regionale del Lazio e della Camera di Commercio di Roma. Sono partner dell’evento Omnia Hotels, Una Hotels e Le Voilà Banqueting.