La Biblioteca dei sentimenti torna su Rai3 e si rinnova. Latella alla conduzione

Le pagine, comprese quelle digitali, per raccontare i sentimenti del nostro tempo. Da venerdì prossimo Latella sarà alla conduzione del programma di Rai3 dedicato alla lettura portando l’attenzione per l’attualità e le sue interviste come firma del nuovo corso.

Venerdì 21 novembre, nel pomeriggio di Rai3, alle 15.20, riapre ‘La biblioteca dei sentimenti’. Il programma dedicato al mondo del libro, giunto alla sua quarta edizione, riparte con una serie di novità che ne hanno riscritto e rivisto la struttura, cominciando dalla conduzione, affidata a Maria Latella.

Nuovi studi e autori

“Come tutte le trasmissioni che cambiano gruppo autoriale e conduttore, anche questa ‘Biblioteca dei sentimenti’ riparte da zero”, ha detto a Primaonline.it la giornalista, anticipando qualche dettaglio del programma.

Nuovi gli studi e la redazione a Milano, con Pietro Galeotti capoprogetto, come nuova e diversa è la progettazione alla base delle puntate – circa una trentina da 45 minuti – in onda fino a giugno.

Il libro sarà filo conduttore e indiscusso protagonista.

“L’idea è quella di coniugare libri e sentimenti”, ha proseguito Latella. “Ogni puntata avrà uno o più sentimenti forti che caratterizzano il nostro tempo, dall’amore al successo, dalla competizione all’invidia, fino all’inquietudine per fare degli esempi. Li tratteggeremo attraverso i libri e con gli ospiti che interverranno”.

La ‘sua’ intervista, rubriche, talk e attualità

Ci sarà un’intervista – format consolidato che Latella porta in tv da più di 20 anni – con uno scrittore o una scrittrice, o una personalità dello spettacolo che ha scritto un libro. Rubriche fisse, come ‘Con la cultura si mangia’, con la firma di Michele Masneri del Foglio, un giro d’Italia alle presentazioni di nuove pubblicazioni “con un occhio soprattutto al dopo presentazione, quando ci sono tartine e spumante”. In un altro spazio verrà proposto anche un tour sui luoghi dei romanzi più amati del nostro paese, dai classici come Stendhal fino a Scerbanenco.

Non mancheranno la classifica dei libri e un ospite che di volta in volta racconterà i libri della vita.

Nessun accenno alla politica, l’attualità entrerà con decisione in un talk tra due ospiti, tendenzialmente scrittori. “Può essere uno spunto di economia o un tema sociale, ma l’attualità c’è sempre: è una componente della mia storia personale, non potrei rinunciarvi”, ha puntualizzato Latella, che sempre di attualità tra l’altro si occupa anche nella sua rubrica fissa, al martedì e al venerdì, su 1 Mattina.

Il libro come antidoto all’impoverimento culturale

Per la ‘Biblioteca dei sentimenti’ gli intenti non sono pedagogici, ma quello di saper accendere la passione per la lettura mixando approfondimenti e leggerezza. Latella ha comunque insistito sulla necessità di dedicare spazio a lettura e libri sui media.

“Parlare di libri e di lettura è un privilegio, ma è anche qualcosa di ineluttabile in un paese come il nostro che sta vivendo una condizione di analfabetismo di ritorno”, ha detto prendendo spunto anche da una riflessione del 13 novembre di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere che, sulla base di numeri a dir poco sconfortanti, ha chiesto alle istituzioni un piano nazionale che possa rilanciare la lettura che in un paese culturalmente impoverito e a tratti al limite dell’analfabetismo.

“Raccontare i libri, raccontare chi li scrive o li ha scritti, è un incentivo in più a fare bene”. Perché il libro, ha rimarcato Latella, è la soluzione per uscire da questa condizione. “Parlare di libri, parlarne tanto perché più se ne parla più qualcuno resta agganciato”. E non c’è pregiudizio per la fruizione digitale, mezzo che ha dato un’enorme spinta a un genere come il romance, e permesso a una fetta di giovanissimi – in particolare le ragazze – di appassionarsi alla lettura.

“Se guardando una puntata della ‘Biblioteca dei sentimenti’ qualcuno che non ha letto un libro negli ultimi anni viene preso dall’irresistibile desiderio di andare in libreria e comprarne uno… Beh saremo più che felici. Speriamo che succeda”, ha concluso Latella.

E per restare in tema, prossimamente con Rai Libri porterà sugli scaffali un nuovo libro ispirato alla trasmissione il potere delle idee che ha condotto su Rai 5.