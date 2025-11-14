Il Capodanno Rai sarà a Catanzaro con la conduzione di Marco Liorni

Sarà Catanzaro la terza tappa del Capodanno Rai in Calabria. In questi giorni, infatti, una delegazione tecnica Rai si è recata nel capoluogo calabro per effettuare i primi sopralluoghi, accompagnata dai vertici cittadini e da rappresentati della Regione, per conoscere lo stato dei luoghi e presentare uno studio di fattibilità per la prossima location. E, in accordo con le autorità locali e regionali la scelta è caduta sul lungomare della città.

L’evento, riporta Adnkronos, realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai con la Regione Calabria in collaborazione con la Fondazione Film Commission della Calabria, grazie alla convenzione siglata con Rai Com, traghetterà come ogni anno gli italiani verso il nuovo anno con tanti ospiti, musica e allegria come si conviene per il 31 dicembre. Confermato alla conduzione, per il secondo anno, Marco Liorni. E, oltre alla atmosfera festaiola, sarà anche l’occasione per proseguire con il racconto delle tante bellezze artistiche e naturalistiche della Regione.