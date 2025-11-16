Verdone al Centro, con Pierino e la ‘Belva’

Nell’ultima stagione di ‘Vita da Carlo’ Veronde diventa prof di cinema. Il ritorno di un altro prof: Alessandro Gassmann. L’addio di ‘Stranger Things’. I Beatles e altri divi nelle nuove serie di novembre

Andy Garcia (foto Emerson Miller/Paramount+)

Nella terra del petrolio

Serie per grandi attori: dal premio Oscar Billy Bob Thornton a Demi Moore, fino a Andy Garcia. ‘Landman‘, alla seconda stagione, è ambientato nel Texas del petrolio che arricchisce e distrugge. Basato sul podcast ‘Boomtown’, racconta operai e miliardari senza freni,le cui mire di ricchezza arrivano a modificare clima, economia e geopolitica. Su Paramount+, dal 16/11

Alessandro Gassmann (foto Assunta Servello)

Provaci ancora, prof

Coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy, la fortunata serie ‘Un professore’ torna con la terza stagione. Protagonista sempre il prof Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, che già era stato in cattedra al cinema ai tempi di ‘Beata ignoranza’. Allora insegnava matematica, nella serie si occupa invece di filosofia, ed è il più amato. Anche stavolta dovrà però affrontare difficili prove. Su Rai 1, dal 20/11

Sarah Snook, Michael Peña (foto Sarah Enticknap/PEACOCK)

Dov’è mio figlio?

Vincitrice del Golden Globe come migliore attrice di una serie, ‘Succession’, l’australiana Sarah Snook torna a interpretare un ruolo da protagonista in ‘All Her Fault‘. In questo thriller psicologico Sarah interpreta Marissa Irvine, una donna che va a riprendere il figlio a casa di un compagno di scuola, ma il bambino non c’è, e niente è come dovrebbe essere. Nel cast, anche Dakota Fanning. Su Sky e Now, dal 23/11

Yesterday e oggi

Restaurata dalla società neozelandese di Peter Jackson Park Road Post, Disney propone la storica docuserie ‘The Beatles Anthology’, con l’aggiutna di un inedito nono episodio e filmati mai visti prima di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr (senza John Lennon), registrati durante le riprese. La serie, raccontata dagli stessi Beatles, abbraccia i primi difficili anni del gruppo, per poi arrivare al tempo della fama mondiale. Su Disney+, dal 26/11

Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp

Ultime da ‘Stranger Thigs’

L’ultimo capitolo di ‘Stranger Things’ sarà diviso in tre volumi. Adesso arriva il primo, presentato in anteprima al Lucca Comics & Games con i protagonisti Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp. Ambientata nell’autunno 1987, in una città in quarantena militare, la nuova stagione riunisce gli ormai cresciuti ragazzini nella missione di trovare e uccidere Vecna, l’orribile creatura signore del Sottosopra, svanito nel nulla. Su Netflix, dal 27/11

Carlo Verdone

Verdone all’ultima stagione

Ci mancherà. ‘Vita da Carlo’ è arrivata all’ultima stagione. Nella precedente, Verdone si era cimentato (con un gran pasticcio) con il Festival di Sanremo. Adesso, dopo un periodo di autoreclusione a Nizza, torna a Roma e si dedica all’insegnamento al Centro sperimentale, docve diventa tutor di sei giovani registi. Oltre al cast ormai sperimentato (Maria Paiato governante, Monica Guerritore ex moglie, Caterina De Angelis figlia…), anche Sergio Rubini, la ‘belva’ Francesca Fagnani da cui Verdone viene intervistato, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi e Alvaro Vitali (Pierino) alla sua ultima apparizione. Su Paramount+, dal 28/11