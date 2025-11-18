La Lombardia guida la ripartizione territoriale del contributo alle biblioteche del Decreto Cultura

Lo scorso 29 ottobre si è chiuso il bando della Direzione Generale Biblioteche del Ministero della Cultura per la presentazione delle domande per accedere al contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, secondo quanto previsto dal Decreto Cultura fortemente voluto dal Ministro Alessandro Giuli.

Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando, sono state ammesse al contributo 4.522 domande da enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali.

Per il biennio 2025/2026 il plafond previsto per il contributo è pari a 60 milioni di euro. Di seguito la ripartizione territoriale e l’importo assegnato: