Lombardia, arrivano le ZIS: le nuove ‘Zone di Innovazione e Sviluppo’ che ridisegnano il futuro dei territori

Fontana e Guidesi lanciano il modello lombardo che punta a fare scuola in Italia e in Europa

La Lombardia prova ancora una volta a giocare d’anticipo. E lo fa con un acronimo che – diciamolo – suona un po’ buffo, ZIS, ma che potrebbe diventare familiare nei prossimi anni. Le Zone di Innovazione e Sviluppo sono il nuovo strumento con cui Regione Lombardia vuole mettere in rete imprese, università, enti locali, formazione e terzo settore per trasformare ogni territorio in un ecosistema riconoscibile e competitivo a livello globale.

L’obiettivo dichiarato: rafforzare la leadership europea della Lombardia come motore manifatturiero e polo di innovazione, trasformando le specificità di ciascuna area in un vantaggio strategico.

Il progetto – presentato a Palazzo Lombardia dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, nel corso dell’evento conclusivo del tour istituzionale “Lombardia Protagonista – Qui Puoi” – è il primo esperimento regionale di questo tipo in Italia. E, nelle intenzioni della Giunta, potrebbe diventare un modello replicabile anche a livello nazionale ed europeo.

Fontana: «Esempio virtuoso di politica industriale. La Lombardia vuole restare leader»

«Ogni territorio lombardo eccelle in qualcosa» ha detto Fontana. «Con le ZIS vogliamo valorizzare queste specializzazioni, rafforzando la capacità di fare rete. È un esempio virtuoso di politica industriale che metteremo a disposizione del Paese».

Il governatore non ha mancato di sottolineare come la Lombardia sia «la prima regione manifatturiera d’Europa» e intenda restarlo «mettendo in campo ogni strumento utile».

Come funzionano le ZIS (e perché interessano imprese, università e territori)

Il percorso si articola in due fasi: Manifestazione di interesse (in uscita nelle prossime settimane):

gruppi pubblico-privati – imprese e startup come capofila, con enti locali, università, centri di ricerca, formazione e terzo settore – dovranno presentare un Masterplan: specializzazione su cui puntare, governance, spazi e laboratori, sostenibilità del progetto. Piano strategico definitivo:

per le proposte ammesse si aprirà una fase di co-progettazione con Regione, che accompagnerà la definizione di azioni pluriennali fino al 2050: infrastrutture, spazi attrezzati, formazione, digitale, indicatori di impatto su occupazione, innovazione e competitività.

Ogni candidatura dovrà includere il supporto della Provincia: massimo due ZIS per provincia, nessun limite per le proposte interprovinciali.

Per la Fase 1 Regione mette sul tavolo 1 milione di euro per coprire fino al 50% delle spese di consulenza (massimo 100mila euro). Altri fondi arriveranno per la fase attuativa. Una struttura dedicata nella Direzione Sviluppo Economico seguirà il lavoro sul campo.

Guidesi: «Ecosistemi che innovano in squadra. Le ZIS consegnano opportunità ai giovani»

«Cambiamo per innovare» ha commentato Guidesi, definendo le ZIS come «il connettore dei valori aggiunti» già presenti in Lombardia. «Ecosistemi settoriali che innovano in squadra tra aziende, ricerca, formazione, istituzioni e credito. Difendiamo il nostro sistema produttivo e costruiamo opportunità per i giovani».

Il sostegno degli stakeholder: Confindustria, Cariplo, Università



Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, parla di «capacità di visione» e di un’iniziativa che «aiuta territori e imprese a crescere».

Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo, sottolinea «la prospettiva basata sugli ecosistemi» e la possibilità di «rafforzare l’alleanza con Regione».

Marco Emilio Orlandi, rettore di Milano-Bicocca, conferma «il ruolo centrale delle università lombarde»

Perché ‘ZIS’? Una sigla che arriva dalla pianificazione europea

L’acronimo ZIS richiama direttamente il linguaggio della programmazione territoriale europea, in particolare le zone specializzate per lo sviluppo e l’innovazione che la Commissione UE ha introdotto nei documenti strategici legati alla Smart Specialisation Strategy (S3).

Regione Lombardia lo ha italianizzato, facendolo diventare un marchio istituzionale più riconoscibile: Zone di Innovazione e Sviluppo.

Che suoni un po’ curioso – ammettono in Regione – non è un problema: l’idea è che diventi un nome distintivo, come fu per i “Distretti” negli anni Duemila.

Foto in apertura: ⁠Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Principia SPA; ⁠Daniele Bellasio, Vicedirettore de Il Sole 24 ORE; Daniele Manca, Vicedirettore del Corriere della Sera; Claudia Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cariplo; Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Lombardia e Feralpi Group; Marco Emilio Orlandi, Rettore dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, in rappresentanza del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Lombarde.