Ricciardi cala ma stacca i turchi, Floris doma Belve e Iene

Ricciardi, ‘Belve’ (su Rai2), ‘Iene’ (su Italia 1) e tanto altro ancora. Serata ricca ma con meno sport della settimana precedente martedì 18 novembre. In onda – lato ammiraglie – un secondo appuntamento consecutivo con la fiction ‘Il Commissario Ricciardi’ su Rai1, con schierata contro la soap turca ‘La notte nel cuore’ su Canale 5. Sull’attualità politica si sono affrontati Giovanni Floris e Bianca Berlinguer. Le altre opzioni sono state la versione free di ‘X-Factor’ su Tv8, ‘Amore Criminale’ su Rai3. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte della prima serata.

Troppo Commissario Ricciardi, Belve e Iene si scornano

Su Rai1 la fiction ‘Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, Antonio Milo, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti ed Enrico Ianniello è calato a 3,261 milioni e 19% (la sera prima aveva attratto 3,641 milioni di spettatori pari al 22,2% di share).

Su Canale5 la puntata di ‘La notte nel cuore’ con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ha avuto 2.291.000 spettatori con uno share del 15,7%.

Su Rai2 nella puntata di rientro di ‘Belve’, Francesca Fagnani ha riscosso 1,262 milioni di spettatori e 8,4%.

Su Italia1 ‘Le Iene’ a 1.159.000 spettatori con il 9,3%.

Su Rai3 la nuova puntata di ‘Amore Criminale’ con Veronica Pivetti alla conduzione a 702mila e 4%. Su Tv8 ‘X Factor’ con la replica free a 516.000 spettatori e 3,6%. Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ a 427.000 spettatori con il 2.5%.

Approfondimento: Floris travolge Bianchina

Su La7 ‘DiMartedì’ con tanti ospiti da Giovanni Floris a 1.418.000 spettatori e l’8,7%.

Su Rete4 Bianca Berlinguer con ‘È Sempre Cartabianca’ a 483.000 spettatori e 3,7%.

In access si sfora molto, De Martino non si avvicina a Scotti (boom a 5,8 milioni circa). Gruber 8,4%

Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ a 4.177.000 spettatori e 20,8%, ‘Affari Tuoi’ a 4.827.000 spettatori e 22,5%. Su Canale5 ‘Gira La Ruota’ a 4.666.000 e 22,6%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.766.000 spettatori e 27% fino alle 21.54. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ a 1.801.000 spettatori e 8,4%.

In preserale vince Liorni

Su Rai1 ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ ha ottenuto 3.307.000 spettatori pari al 22,5%, ‘L’Eredità’ ha riscosso 4.533.000 spettatori e 26,1%. Su Canale5 ‘Avanti il Primo’ ha conseguito 2.259.000 spettatori e 16,4%, ‘Avanti un Altro’ ha raccolto 3.311.000 spettatori ed il 20,2%.