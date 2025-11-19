Google rilancia la sfida sull’AI e presenta la nuova Gemini 3

‘E’ il miglior modello al mondo per creazione e intepretazione’ dicono da Big G presentando il nuovo modello e rilanciando la sfida con OpenAI

Al di là degli allarmi lanciati sul possibile effetto bolla, Google non sembra voler mollare di un centimetro nella sua corsa per l’intelligenza artificiale.

Big G ha infatti presentato il suo ultimo modello di AI Gemini 3, definito dai suoi creatori come il “miglior modello al mondo” per l’interpretazione e l’elaborazione di dati da testo, immagini, audio e video, e come un nuovo potente “agente” digitale per la creazione di applicazioni a comando.



“E’ il nostro modello più intelligente”, ha dichiarato Koray Kavukcuoglu, responsabile dell’intelligenza artificiale di Google, in un briefing con i giornalisti. “Ci piace pensare che aiuterà tutti a dare vita a qualsiasi idea”.

Come funziona Gemini 3

Il nuovo modello di IA sarà disponibile nell’app Gemini con oltre 650 milioni di utenti mensili e nel motore di ricerca di Google, dove Gemini conta oltre due miliardi di utenti mensili.

Il debutto più rilevante riguarda Gemini 3 Pro, il modello di punta disponibile da subito nell’app Gemini per tutti gli utenti. Nasce come modello “nativamente multimodale”: testo, immagini e audio non vengono più trattati come elementi separati, ma come parti di un unico linguaggio computazionale. Il risultato è la possibilità di comporre contenuti complessi con naturalezza: tradurre una serie di foto di ricette in un vero e proprio ricettario, oppure trasformare videolezioni in set dinamici di flashcard.

Nella ricerca sul web con AI Mode, Gemini 3 Pro restituisce risultati arricchiti da immagini, tabelle, griglie e simulazioni interattive, poggiandosi su una versione aggiornata della tecnica di “query fan-out”. Non si limita a scomporre la domanda in sottoricerche: ora interpreta meglio l’intento, scovando contenuti che in passato sarebbero sfuggiti ai radar dell’algoritmo.