Nasce Polisophia, community per l’innovazione responsabile

Milano ospita la nascita di Polisophia, una community dedicata all’innovazione responsabile. Imprese, associazioni e realtà di diversi settori confluiscono in una rete comune, per creare uno spazio di dialogo e riflessione sugli impatti delle trasformazioni digitali su persone, imprese e istituzioni.

Polisophia si articola in tre organi: Advisory Board, definisce agenda, temi strategici e piani d’azione per il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati; comitato Tecnico-Scientifico che elabora proposte di attività e produce studi sui temi dell’innovazione responsabile e comitato d’onore, che raccoglie personalità istituzionali sensibili ai temi dell’innovazione responsabile.

L’evento inaugurale

L’evento inaugurale si è tenuto il 20 novembre presso l’Hotel Melià di Milano, mentre il 21 la community verrà presentata alle imprese associate ad Assolombarda e al mondo della formazione scolastica e universitaria nell’Auditorium Assolombarda, con il patrocinio di Regione Lombardia.

Locandina 21 novembre

Focus sull’Intelligenza Artificiale

La prima edizione di Polisophia (novembre 2025 – giugno 2026) si concentrerà sugli scenari dell’Intelligenza Artificiale (AI). Durante gli eventi inaugurali, i partecipanti condivideranno esperienze e best practice nell’uso degli algoritmi nei rispettivi ambiti, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Fondatore e missione

Fondatore è il professor Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano. Polisophia si propone come catalizzatore di sensibilità, fucina di idee e motore di cambiamento, superando la logica del semplice ‘pensatoio’ per promuovere la condivisione continua di saperi multidisciplinari e best practice. “ll termine Community indica uno spazio vitale di incontro e connessione, dove multidisciplinarità e trasversalità delle esperienze diventano risorse strategiche per la generazione di saperi condivisi. Polisophia unisce POLIS, la comunità, con SOPHIA, la sapienza, e promuove dialogo e bene comune”, ha spiegato Razzante.

Secondo Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda, l’AI è la leva più potente per aumentare la produttività delle micro e piccole imprese. Iniziative come ForgIA e Polisophia mettono conoscenza, innovazione e AI al servizio delle imprese. “Un incremento del 10% della produttività delle micro e piccole imprese tra Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia genererebbe 2,4 miliardi di euro; estendendo al sistema produttivo nazionale, anche un aumento medio del 5% potrebbe liberare quasi 9 miliardi di euro” – Biffi.

Programmazione 2025-2026 Per l’edizione 2025-2026 sono già in programma eventi nelle città di Milano, Parma e Roma, con l’obiettivo di presentare Polisophia e le sue attività editoriali. Ogni anno verrà pubblicato un Rapporto annuale delle attività e dei saperi condivisi, aperto alle riflessioni della comunità accademica e scientifica.

Programma di Milano

Partner e sostenitori

La community nasce con il supporto di Intesa Sanpaolo, affiancata da Bancomat, Assolombarda, ABI, e altre realtà aziendali e accademiche tra cui Amapola, Centromarca, CODICI Lombardia, Farmindustria, Gruppo Barilla, Hewlett Packard Enterprise, Istituto Europeo Leopardi Milano, Pavia e Ansaldo – Studio Legale, Ricci e Radaelli – Notai associati, Synergie e Telpress Italia. Altre adesioni sono previste per rafforzare la multidisciplinarità del progetto.