Allo sliding centre di Cortina la CdM di bob e skeleton, test verso le olimpiadi

Nel fine settimana, la rinnovata pista ‘Eugenio Monti’ ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo di bob e skeleton 2025-2026, un appuntamento che rappresenta il test decisivo in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 del prossimo febbraio. Le gare di skeleton sono in programma venerdì 21 novembre, mentre sabato 22 e domenica 23 novembre toccherà alle specialità del bob: bob a 2 e a 4 maschile, monobob e bob a 2 femminile.

Una pista nuova per il ritorno del grande sliding a Cortina

Per la nuova pista si tratta del vero debutto internazionale, dopo ‘l’International Training Period’ della settimana scorsa organizzato dalla federazione internazionale IBSF. In quell’occasione oltre 250 atleti provenienti da più di venti nazioni hanno potuto allenarsi sulla pista: circa settanta equipaggi del bob e una ottantina dello skeleton. “Una sfida vinta a tempo di record e una struttura che rilancerà la tradizione del bob nella nostra Conca, oggi pronta ad accogliere anche skeleton e slittino” – Il presidente del Bob Club Cortina, Gianfranco Rezzadore.

Un entusiasmo condiviso da Stefano Longo, che sottolinea come la nuova pista riapra un capitolo fondamentale per Cortina: “Stiamo riannodando i fili della nostra storia, fatta di Olimpiadi, Mondiali e Coppe del Mondo. Grazie alla collaborazione tra Simico, Regione Veneto e gli altri enti coinvolti, la tradizione del bob può essere rilanciata”.