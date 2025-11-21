La Procura chiede sei mesi di stop alla pubblicità per Tod’s

La Procura di Milano ha chiesto un divieto di pubblicità di sei mesi per Tod’s, una delle maison italiane più note nel mondo, nell’ambito di un’indagine per sfruttamento del lavoro che coinvolge il gruppo e tre suoi dirigenti. È quanto emerge dagli atti giudiziari visionati dall’Associated Press.

Il provvedimento richiesto dal pm Paolo Storari sarà discusso il 3 dicembre e rappresenta una delle misure più dure adottabili nei confronti di un brand del lusso, con potenziali ricadute pesanti su marketing, vendite e posizionamento globale.

Secondo l’accusa, Tod’s sarebbe stata pienamente consapevole delle condizioni di forte irregolarità in cui operavano lavoratori cinesi impiegati in laboratori subappaltati tra Milano e le Marche. Nei documenti i magistrati parlano di una “cecità intenzionale”: nonostante gli audit di terze parti avessero segnalato violazioni, la maison non avrebbe affrontato i problemi.

Le condizioni contestate includono turni oltre i limiti di legge, paghe non adeguate, violazioni della sicurezza e alloggi degradanti.

In una nota diffusa giovedì sera, Tod’s nega ogni illecito e annuncia di voler “rispondere nelle sedi competenti”.

Cosa significa un divieto di pubblicità per un marchio del lusso

Il divieto di pubblicità richiesto dalla Procura di Milano per Tod’s è una misura eccezionale prevista dal decreto legislativo 231/2001 nell’ambito dei reati legati alla sicurezza sul lavoro, allo sfruttamento e ai modelli organizzativi.

Si tratta di un provvedimento raro, ma già utilizzato in indagini simili sul lavoro irregolare nella filiera del fashion. La misura è considerata dagli inquirenti “efficace” perché incide direttamente sul valore del brand, spingendo le aziende a correggere rapidamente eventuali violazioni.

Ecco che cosa comporta concretamente.

Stop immediato a ogni forma di comunicazione commerciale Per la durata stabilita dal giudice (sei mesi, nella richiesta del pm): niente campagne stampa, affissioni o spot televisivi sospensione di pubblicità digitali, social e collaborazioni con influencer; blocco di nuove campagne istituzionali e di prodotto.

Effetti diretti su marketing e vendite.

Per un marchio del lusso, l’impossibilità di comunicare può incidere su:lanci di collezioni, capsule e collaborazioni dinamiche di brand awareness nei mercati chiave flussi retail e traffico negli e-commerce; pianificazione dei budget pubblicitari e media internazionali.

Impatto sulla reputazione

Un divieto di pubblicità è percepito come una sanzione “visibile” e fortemente reputazionale: colpisce la posizione sociale del brand, soprattutto nel segmento premium; rende più complessa la comunicazione corporate durante la fase di indagine; può influire su rapporti con ambassador, partner commerciali e department store.

Cosa può fare l’azienda durante il divieto

Pur non potendo promuovere prodotti o campagne, il brand può comunque:comunicare tramite note istituzionali, report di sostenibilità e aggiornamenti legali; attivare azioni correttive nella filiera per dimostrare collaborazione; rafforzare i protocolli di due diligence sui fornitori.