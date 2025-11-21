La classifica dei top 50 brand di news online è realizzata sul dato utenti unici nel ‘Giorno medio’ (perimetro organico), elaborata da Primaonline sull’ultima rilevazione Audicom – sistema Audiweb.

La Total Digital Audience nel giorno medio del mese di settembre è rappresentata da 37 milioni di individui dai 2 anni in su, con un incremento della frequenza di accesso da Computer (+23,4% gli utenti e +32,6% il tempo), tipica di questo mese che si riavvia alle pratiche ordinarie. Questi gli ultimi dati di sintesi Audicom sistema Audiweb, riportati lo scorso lunedì 17 novembre.



Settembre riapre le porte alla quotidianità ordinaria, mettendosi alle spalle l’estate e, tipico di questo periodo, abbiamo visto che tornano a crescere le audience mensili di contenuti e servizi collegati alle attività lavorative e di studio, come nel caso dei tool online (+21,9% del tempo), delle piattaforme di gestione delle email (+1% gli utenti e +20,7% il tempo), dei software (+3,1% degli utenti e +7,2% del

tempo), le informazioni e i servizi aziendali (+2,8% degli utenti e +28% del tempo), i servizi delle Telcos (+3% degli utenti e +6,6% del tempo) e governativi (+6,5 gli utenti e +36% il tempo), così come i portali generalisti (+5,2% del tempo), cibo e ricette (+13,9% del tempo), sport (+16,2% del tempo) e i broadcasters online (+8,3% degli utenti e +21,4% del tempo).

Classifica dei 50 brand di news online – Utenti unici nel Giorno medio settembre 2025

La fluttuazione delle news online nel giorno medio

Le news online, si mantengono sostanzialmente stabili in termini di portata mensile (+0,1% rispetto ad agosto), viste le tematiche, principalmente di politica internazionale che hanno mantenuto costante il

livello di attenzione anche durante l’estate, ma nella fruizione nel giorno medio si nota un trend in flessione per molte tra le principali testate, probabilmente per una minore frequenza media d’accesso nel periodo di analisi.



Sul podio dei più letti nel giorno medio ritroviamo Corriere della Sera con 2 milioni 991 mila utenti (-8,4% rispetto al giorno medio di agosto), La Repubblica con 2 milioni 687 mila utenti (+5,1%) e Il Messaggero con 1 milione 600 utenti (+15,6%).

Ma questo mese, tra i siti e app mobile dedicati all’informazione online e con almeno 100 mila utenti unici

nel giorno medio, oltre ai già citati La Repubblica e Il Messaggero, crescono solo, RaiNews (974 mila utenti, +13%), Adnkronos (548 mila utenti, +21,7%), Il Sole 24 ORE (532 mila utenti, +54,8%) e Stol.it 102 mila utenti (+3,5%).

Presentano dati di audience comunque non molto differenti dal mese precedente, sebbene in flessione,

ma con percentuali contenute, anche Fanpage (-2,2%), La Stampa.it (-7,7%), L’Eco di Bergamo (-4,7%),

QuiFinanza (-5,8%) e La Nuova Sardegna (-7,7%).

Il ritorno a regime dei broadcaster online

Con settembre riprendono appieno regime i palinsesti televisivi e radiofonici e, anche se non presenti nella tabella, dal documento di sintesi pubblicato sul sito Audiweb si leggono dati significativi per i brand iscritti alla rilevazione che offrono contenuti e servizi di questo tipo, come nel caso di RaiPlay (+67,9% gli

utenti del giorno medio rispetto ad agosto), Mediaset infinity (+25,3%), Eurosport (+50,5%), Rai.it (+67,7%), Radio Deejay (+52%), RaiPlay Sound (+23%) e Radio 105 (+30,5%).

Note e legenda

La tabella è stata elaborata dalla redazione di Primaonline sui dati sintetici della Total Digital Audience degli editori iscritti al servizio di rilevazione Audicom sistema Audiweb (estratti dal documento di sintesi disponibile sul sito Audiweb) e riconducibili alla categoria di siti e app mobile di informazione online.



Nella tabella sono rappresentati i dati di giorno medio del periodo di osservazione così organizzati: dati dell’audience “complessiva o non organica” (perimetro complessivo) derivanti da accordi editoriali di cessione del traffico (TAL – Traffic Assignement Letter); dati dell’audience “organica” (perimetro organico) e variazione dei dati a perimetro organico sul periodo di rilevazione precedente.

Il ranking è basato sui dati di utenti unici giorno medio a perimetro organico.

Legenda

Definizione di utenti unici: Il numero di singole persone, deduplicate, che si sono collegate, in un determinato arco temporale, ad un sito e/o elementi di esso effettuando una o più visite.

Differiscono dai browser unici in quanto rappresentano persone fisiche.



Intervallo “giorno medio”: Il giorno medio indica, per il mese di riferimento, il numero medio di utenti unici giornalieri, che nel giorno hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

Come si calcola il giorno medio? La somma degli utenti unici di ciascun giorno del mese osservato / numero dei giorni del mese = il numero medio di utenti unici giornalieri del mese di osservazione.

Intervallo “mese”: Il dato mensile per il mese di riferimento, il numero di utenti unici (persone fisiche) che in questo intervallo hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

Differenza tra dato “mese” e dato “giorno medio”: L’osservazione del dato mensile rende un’idea della copertura del mezzo nel periodo di rilevazione, mentre l’osservazione del dato nel giorno medio fornisce, tra le varie informazioni, indicazioni sulla frequenza di utilizzo del mezzo da parte degli utenti unici.



Sintesi dati SITO & MOBILE APP: i dati qui rappresentati derivano dalla fruizione di contenuti su pagine web e applicazioni mobile delle entità rappresentate. Nel caso in cui pagine web e applicazioni mobile delle brand rappresentate in questa modalità di misurazione ospitassero anche dei player video, il tempo speso per persona derivante dai consumi di contenuti includerà anche l’eventuale tempo trascorso nella fruizione di video.



T.A.L. = acronimo di Traffic Assignment Letter, consente ad un publisher di far confluire – e quindi attribuire – la rilevazione del traffico di una propria property all’interno di una “brand” di un publisher iscritto ad Audiweb.

Perimetro ”complessivo” = valori derivanti dai consumi realizzati su siti/mobile app di proprietà del Publisher iscritto ad Audiweb e, se presenti, derivanti da T.A.L.

Perimetro “organico” = valori derivanti dai consumi esclusivamente realizzati su siti/mobile app di proprietà del Publisher iscritto ad Audiweb.



Al fine di garantire la massima trasparenza il sistema Audiweb prevede di classificare le T.A.L. in sub-brand ad-hoc nominate in modalità univoca e riconoscibile: elenco completo nella tab “Dettaglio Sub-brand TAL”.