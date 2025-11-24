La Sicilia torna nelle edicole di Roma e Milano. Fiorello e Leotta testimonial

Il ritorno del quotidiano La Sicilia nelle edicole di Roma e Milano ha trovato come testimonial due siciliani doc: Fiorello e Diletta Leotta.

Lo showman ne ha parlato lo scorso lunedì, a La Pennicanza su Rai Radio2. “Io questa cosa la devo dire. Questa è La Sicilia e da oggi si può trovare anche a Roma e Milano. Per voi può essere una notizia da niente, ma per me è diverso”, ha detto. “Per me è casa. Caffè, La Sicilia e sigaretta….” ha aggiunto.

Oggi è stato il turno della conduttrice, con un video che strizza l’occhio a Miranda Priestley, la temibilissima direttrice di Runway, impersonata da Meryl Streep nel film ‘Il diavolo veste Prada’.

“Quando un giornale attraversa ottant’anni di storia non porta con sé solo notizie, ma identità, memoria e fiducia. La Sicilia torna nelle edicole di Roma e Milano con la stessa qualità e serietà di sempre, per essere con voi ovunque voi siate”, le parole di Leotta, con una chiusura in dialetto: “e chi è siciliano come me, ci siamo capiti…”.

Due linee complementari

Dopo l’acquisizione nei mesi scorsi da parte della Palella Holding, il ritorno nelle edicole fuori regione, in particolare nelle due città – da cui mancava da oltre 20 anni – segna una tappa decisiva nel percorso di crescita della testata.

“Un passo che non è solo logistico o distributivo: è culturale, identitario e strategico”, si legge in un post del quotidiano che racconta il ritorno in edicola. Che parla di un giornale che ambisce non sono a raccontare un territorio, ma vuole interpretare un Paese e dialogare con una comunità molto più ampia di quella geografica.

In questo passaggio rientra la forte spinta sul digitale, con una community che, sta registrando dati in crescita sia in termini numerici sia in termini di interazioni.

“Una strada che fonde tradizione e innovazione”, si legge ancora sul sito del quotidiano. “Da un lato il ritorno in edicola nelle capitali dell’economia e della politica italiana; dall’altro la crescita costante sui social, dove si costruisce una relazione quotidiana con un pubblico sempre più presente e partecipe. Due direzioni complementari, che rafforzano la stessa missione: raccontare l’isola, le sue eccellenze, i suoi problemi e le sue ambizioni con un linguaggio moderno, autorevole e aperto al mondo”.