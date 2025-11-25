I fantasmi di Ricciardi staccano il GF. Giletti con Santoro e Vespa travolge Porro

L’ultima puntata della terza stagione de ‘Il Commissario Ricciardi’ vince facile il confronto col ‘Grande Fratello’ nip, con Sonia Bruganelli nel cast a fianco di Simona Ventura. Massimo Giletti precede il film di Italia 1, ‘Fast & Furious 8’ e stacca Corrado Augias e Nicola Porro. Bene GialappaShow con Clara

L’ultima terribile puntata della terza serie de Il Commissario Ricciardi in primo piano nella giornata tv di lunedì 24 novembre, con il ‘Grande Fratello’ NIP su Canale5 a confronto.

Sostanzialmente sono rimaste stabili le opzioni talk principali della griglia nella giornata dei risultati elettorali in Puglia, Veneto e Campania: Massimo Giletti con ‘Lo stato delle cose’ su Rai3 (con Michele Santoro e Bruno Vespa) a fronteggiare ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (la pace in Ucraina e la famiglia del bosco tra i temi) e ‘La Torre di Babele’ su La7.

E poi anche ‘Lo Spaesato’ su Rai2, ‘GialappaShow’ su Tv8 (e SkyUno), l’action film ‘Fast & Furious 8’ su Italia1.

Le sfide delle altre fasce? Le principali erano Affari contro Ruota in access, Eredità contro Bonolis in preserale, Matano contro Nuzzi al pomeriggio. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte della prima serata.

L’ultima tristissima puntata di Ricciardi stravince sul GF e prenota la quarta stagione

Su Rai1 la drammatica puntata finale della fiction ‘Il Commissario Ricciardi’ con Lino Guanciale, Antonio Milo, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti ed Enrico Ianniello ha raccolto 3,724 milioni di spettatori pari al 22,1% di share.

Su Canale 5 il reality cult ‘Grande Fratello’ con Simona Ventura alla conduzione, in studio gli ex concorrenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, acquisita nel cast Sonia Bruganelli, ha avuto 1.887.000 spettatori con uno share del 14,5%.

Su Italia1 la pellicola ‘Fast & Furious 8’ con Vin Diesel, Jason Statham e tanti altri big Usa, ha conseguito 976mila spettatori e il 6%.

Su Tv8 ‘GialappaShow’ con Michele Foresta, ovviamente i ‘Gialappi’, Clara nella nuova puntata stagionale a 793.000 spettatori con il 4,9% al netto del risultato di SkyUno.

Su Rai2 il docureality ‘Lo Spaesato’ con Teo Mammuccari in viaggio nella Valle del Volturno ha riscosso 723mila spettatori e il 4,3% di share. Sul Nove ‘Little big Italy’ a 411.000 spettatori e 2,3%.

In tema approfondimento questo il bilancio. Giletti 7,2%, Porro 4,8%.

Su Rai3 ‘Lo stato delle cose’ con Bruno Vespa e Michele Santoro da Massimo Giletti ha avuto 1,077 milioni di spettatori e il 7,2%.

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con la soluzione del conflitto in Ucraina, le elezioni regionali, la famiglia nel bosco tra i temi nel menù di Nicola Porro, con Paolo Crepet, Cicalone e Giuseppe Cruciani tra gli ospiti, a 621.000 spettatori e 4,8%.

Su La7 ‘La Torre di Babele’ con il cardinale Matteo Zuppi e il filosofo Vito Mancuso da Corrado Augias (‘Gesù, l’ultima rivoluzione?’) a 744.000 spettatori e il 4%.

In access Ruota schiacciasassi a 5,6 milioni, ma De Martino tocca 4,8 milioni, Gruber all’8,3%

Su Rai1 Bruno Vespa con ‘Cinque Minuti’ a 4.171.000 spettatori e 20,3%, ‘Affari Tuoi’ a 4.822.000 spettatori e 22,6%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4.375.000 e 21,2% e ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.657.000 spettatori e 26,7%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ a 1,777 milioni e 8,3%.

In preserale Liorni travolge Bonolis

Su Rai1 ‘L’Eredità: La sfida dei 7’ a 3.466.000 spettatori e 22,7%, ‘L’eredità’ a 4.786.000 spettatori e 26,5%. Su Canale 5 ‘Avanti il Primo’ a 2.308.000 spettatori e 16,4%, ‘Avanti un Altro’ a 3.399.000 spettatori e 20,1%.

Al pomeriggio lotta dura tra Rai1 e Canale 5

Su Rai1 ‘La Volta Buona’ a 2.229.000 spettatori con il 18,8%. TG1 – Speciale Elezioni Regionali a 1.243.000 spettatori con il 12,2%. ‘Vita in Diretta’ a 1.775.000 spettatori e 16,4% con la presentazione e 2.363.000 spettatori con il 19,1% col programma vero e proprio.

Su Canale 5 per ‘Beautiful’ 2.171.000 spettatori e 17,1%, ‘Forbidden Fruit’ a 2.191.000 spettatori e 18%, ‘Uomini e Donne’ a 2.318.000 spettatori e 20,1%, ‘La Forza di una Donna’ a 2.118.000 spettatori e 20,6%, ‘Amici’ a 1.644.000 spettatori e 16,4%, ‘Dentro la Notizia’ a 1.705.000 spettatori e 16,3% nella prima parte e 1.789.000 spettatori e 15,5% nella seconda parte.