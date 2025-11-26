Barachini: OTT devono finanziare il mondo editoriale e avere stesse responsabilità dei media

Il sottosegretario all’Editoria chiede maggiore impegno da parte delle piattaforme digitali. «Gli over the top devono finanziare l’editoria e assumersi responsabilità nella distribuzione dei contenuti»

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini ha ribadito la necessità di un nuovo equilibrio tra piattaforme digitali e mondo dell’informazione. «Sono convinto che una delle strade sia convincere gli over the top a finanziare il mondo editoriale, pagando i contenuti col copyright ma anche responsabilizzando la distribuzione dei contenuti dell’editoria tradizionale responsabile. Gli over the top come i creator, come gli influencer, devono avere la stessa responsabilità editoriale di chi fa informazione», ha dichiarato.

L’intervento è avvenuto durante l’evento «Il futuro per un’informazione tra uomo e macchina: verso un nuovo linguaggio?», organizzato dall’Osservatorio TuttiMedia presso Mediaset, nell’ambito della 17ª edizione di «Nostalgia di Futuro». A fare gli onori di casa Gina Nieri, che ha sottolineato l’importanza di un appuntamento annuale dedicato a riflettere sul rapporto tra innovazione e responsabilità, tra linguaggio, informazione e tecnologia. Alla tavola rotonda hanno partecipato, tra gli altri, Mauro Crippa (direttore generale dell’informazione Mediaset), lo studioso Derrick de Kerchove e Matteo Tarelli (Google).

La giornata – riporta Il Corriere della Sera – si è conclusa con la consegna del premio «Nostalgia di Futuro 2025», coordinato da Maria Pia Rossignaud, vicepresidente dell’Osservatorio. Tra i premiati, oltre a Barachini, figurano Laura Aria (commissario Agcom), Raffaele Pastore (direttore generale di Upa), Guido Scorza (Garante Privacy), Carlo Corazza (direttore Ufficio del Parlamento Ue in Italia), Lino Morgante (presidente di Società Editrice Sud – Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia), Daniele Manca (Scuola di giornalismo Iulm), Gianni Riotta (Scuola di giornalismo Luiss), Andrea Colamedici (professore Iulm), Annalisa Muccioli (responsabile Research & Technological Innovation di Eni), Marianna Ghirlanda (presidente IAA Italy Chapter), Dina Piponski (Young Professional di IAA Italy Chapter), Chiara Albanese (Bloomberg) e Antonio Palmieri (presidente Fondazione Pensiero Solido).

Alberto Barachini (Foto Ansa)