Assalto a La Stampa, solidarietà e condanna bipartisan da istituzioni e politica

Solidarietà unanime e bipartisan delle istituzioni e della politica piemontese al quotidiano La Stampa a seguito dell’assalto subìto ieri da alcuni manifestanti pro palestinesi che, staccatisi dal corteo promosso in occasione dello sciopero generale, hanno fatto irruzione all’interno della redazione. “Quanto accaduto alla redazione de La Stampa di Torino è inaccettabile – osserva il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – ancora una volta c’è chi confonde il diritto al dissenso e all’espressione delle proprie idee con la violenza, gli attacchi e la devastazione. Atti che sono particolarmente odiosi quando hanno come obiettivo l’informazione, che è per tutti baluardo di libertà e democrazia” .

“L’intrusione e i danneggiamenti che si sono verificati sono inaccettabili e ci auguriamo che i colpevoli vengano al più presto individuati e perseguiti dalle forze dell’ordine – aggiunge il sindaco, Stefano Lo Russo – quanto è accaduto non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare pacificamente le proprie idee ed è ancora più grave perché colpisce un simbolo del diritto alla libera informazione, che è uno dei pilastri della nostra democrazia. Episodi simili nella nostra città non possono essere tollerati”. Per il Pd piemontese “manifestare le proprie opinioni è un diritto costituzionalmente garantito ma non può e non deve tradursi mai in comportamenti violenti o danneggiamenti che calpestano i diritti altrui o, tantomeno, tentano di mettere a tacere i giornalisti”.

Vicinanza “alla redazione de La Stampa di Torino, colpita oggi da un atto grave e inaccettabile”, anche da Avs che aggiunge: “difendere chi fa informazione significa difendere la libertà di tutte e tutti”.

“Assoluta vicinanza e solidarietà al quotidiano La Stampa, ai giornalisti, e a tutti coloro che operano per il quotidiano”, dalla vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Augusta Montaruli mentre la senatrice torinese di Italia Viva Silvia Fregolent sottolinea che: “un’irruzione in una sede giornalistica è un atto gravissimo, un attacco alla libertà di stampa e alla democrazia”. In una nota Fi osserva “non siamo davanti a semplice protesta: è stato colpito un luogo simbolo della libertà di informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati senza intimidazioni. Un attacco diretto alla democrazia che va fermato immediatamente”.

Parole di condanna per l’accaduto anche dal sindacato. Per la Cisl “quanto accaduto rappresenta un attacco intollerabile alla libertà di stampa, ai lavoratori dell’informazione e alla libera convivenza civile. L’aggressione è ancora più grave e inaccettabile perché è avvenuta proprio nel giorno dello sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto e per la difesa di un’informazione libera e plurale”. Di “atto di gravità assoluta nei confronti dell’informazione” parla la Cgil che aggiunge “questa azione non rappresenta in alcun modo una forma legittima di contestazione, ma un attacco alla libertà di informazione che deve essere esercitata in modo libero”.

La solidarietà del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla redazione de “La Stampa” la sua solidarietà, unita alla ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano.

Vicinanza da politica e istituzioni

L’Associazione Stampa Subalpina, la FNSI con la segretaria generale Alessandra Costante, l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e del Piemonte stigmatizzano l’intrusione forzosa nella sede del quotidiano La Stampa, le scritte ingiuriose e discriminatorie vergate sui muri.

Un episodio che si aggiunge ad altre aggressioni dei quali sono state vittime giornaliste/i in tutta Italia e che richiedono un aumento della vigilanza intorno alle redazioni dei giornali per evitare che l’esercizio della liberà di stampa possa subire limitazioni, attraverso minacce e intimidazioni.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiamato il direttore de La Stampa Andrea Malaguti per esprimergli la propria solidarietà e sottolineando il proprio rammarico e disappunto dopo che un gruppo di circa 50 antagonisti – al termine di una manifestazione preavvisata – oggi ha fatto irruzione nella sede del quotidiano torinese apportando alcuni danni alla struttura. L’azione è ritenuta «gravissima e del tutto inaccettabile» dal titolare del Viminale e per questo è stata avviata «una verifica approfondita su come si sono svolti i fatti». Al momento risulterebbero una trentina di soggetti identificati dell’area antagonista torinese.

Solidarietà unanime e bipartisan delle istituzioni e della politica piemontese al quotidiano La Stampa a seguito dell’assalto subìto ieri da alcuni manifestanti pro palestinesi che, staccatisi dal corteo promosso in occasione dello sciopero generale, hanno fatto irruzione all’interno della redazione. “Quanto accaduto alla redazione de La Stampa di Torino è inaccettabile – osserva il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – ancora una volta c’è chi confonde il diritto al dissenso e all’espressione delle proprie idee con la violenza, gli attacchi e la devastazione. Atti che sono particolarmente odiosi quando hanno come obiettivo l’informazione, che è per tutti baluardo di libertà e democrazia” .

“L’intrusione e i danneggiamenti che si sono verificati sono inaccettabili e ci auguriamo che i colpevoli vengano al più presto individuati e perseguiti dalle forze dell’ordine – aggiunge il sindaco, Stefano Lo Russo – quanto è accaduto non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare pacificamente le proprie idee ed è ancora più grave perché colpisce un simbolo del diritto alla libera informazione, che è uno dei pilastri della nostra democrazia. Episodi simili nella nostra città non possono essere tollerati”. Per il Pd piemontese “manifestare le proprie opinioni è un diritto costituzionalmente garantito ma non può e non deve tradursi mai in comportamenti violenti o danneggiamenti che calpestano i diritti altrui o, tantomeno, tentano di mettere a tacere i giornalisti”.

Vicinanza “alla redazione de La Stampa di Torino, colpita oggi da un atto grave e inaccettabile”, anche da Avs che aggiunge: “difendere chi fa informazione significa difendere la libertà di tutte e tutti”.

“Assoluta vicinanza e solidarietà al quotidiano La Stampa, ai giornalisti, e a tutti coloro che operano per il quotidiano”, dalla vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Augusta Montaruli mentre la senatrice torinese di Italia Viva Silvia Fregolent sottolinea che: “un’irruzione in una sede giornalistica è un atto gravissimo, un attacco alla libertà di stampa e alla democrazia”. In una nota Fi osserva “non siamo davanti a semplice protesta: è stato colpito un luogo simbolo della libertà di informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati senza intimidazioni. Un attacco diretto alla democrazia che va fermato immediatamente”.

Parole di condanna per l’accaduto anche dal sindacato. Per la Cisl “quanto accaduto rappresenta un attacco intollerabile alla libertà di stampa, ai lavoratori dell’informazione e alla libera convivenza civile. L’aggressione è ancora più grave e inaccettabile perché è avvenuta proprio nel giorno dello sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto e per la difesa di un’informazione libera e plurale”. Di “atto di gravità assoluta nei confronti dell’informazione” parla la Cgil che aggiunge “questa azione non rappresenta in alcun modo una forma legittima di contestazione, ma un attacco alla libertà di informazione che deve essere esercitata in modo libero”.

Per Osvaldo Napoli della segreteria nazionale di Azione quanto accaduto ieri “e’ un episodio inquietante e grave. L’ennesimo a conferma del clima di violenza che regna in città da alcuni mesi” . Infine Silvio Magliano presidente di Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale osserva come “nessuna ragione e nessuna forma di protesta può dare giustificazioni per episodi di violenza inaccettabile come l’assalto alla redazione de La Stampa e altri episodi recenti di attacchi inqualificabili a giornalisti e fotoreporter come quelli avvenuti negli ultimi giorni”. “I giornalisti – ricorda – sono sentinelle indispensabili per la nostra comunità, è necessario che tutti, indistintamente, si mobilitino per tutelarne il lavoro, indispensabile pilastro della democrazia”.

Il Cdr di Repubblica è vicino e solidale con le colleghe e i colleghi della Stampa dopo quanto avvenuto oggi: un gruppo composto da decine di manifestanti, staccandosi da un corteo in solidarietà con la Palestina, è entrato con la forza dentro la redazione centrale a Torino (semi-vuota per lo sciopero), imbrattando la sede del quotidiano, gettando a terra oggetti e giornali e gridando slogan minacciosi.

Riteniamo tutto ciò gravissimo per più motivi. Intanto perché l’azione avviene in un giorno di mobilitazione nazionale della nostra categoria, impegnata a difendere i propri diritti, la propria dignità di lavoratrici e lavoratori, la qualità e l’indipendenza dell’informazione. Crediamo che, a prescindere dalla natura delle rivendicazioni, prendere di mira la sede di un quotidiano sia una pratica squadrista, perciò da respingere in toto nella forma e nella sostanza. Terzo punto: è francamente incredibile che le forze dell’ordine, solerti di fronte alla gran parte delle manifestazioni, comprese quelle pacifiche, abbiano lasciato comodamente invadere la redazione di un giornale, cioè un posto di lavoro. Siamo convinti che chi ne ha la responsabilità, anche istituzionali, dovrà rendere conto di questo episodio inquietante.

Il Cdr

Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 esprimono sdegno per l’irruzione nella redazione del quotidiano la Stampa di un gruppo di manifestanti staccatisi dal corteo di oggi a Torino.

La vicinanza e la solidarietà per i colleghi è totale. Ma altrettanto forte è l’appello a individuare i colpevoli e consegnarli alla giustizia perché non si ripetano più aggressioni di questo tipo, che ricordano i momenti più bui della Storia del nostro Paese.

Nel giorno in cui tutta la categoria ha scioperato per rivendicare la dignità di questo mestiere è ancora più intollerabile che la violenza di qualcuno provi a intimidire chi svolge con onestà e scrupolo il nostro difficile lavoro.

La raccolta di notizie verificate e la pluralità dei punti di vista nel commentarle sono la base della democrazia.

Chi attenta a questo principio, sia con l’abuso del potere, sia con l’abuso della violenza, attenta al vivere civile.

Inaccettabile. Ogni forma di dissenso espressa con atti intimidatori e di violenza non ci appartengono e li rifiutiamo con forza. L’aggressione verbale e le irruzioni nelle redazioni dei giornali riportano indietro le lancette del tempo quando ogni pensiero non allineato al governante di turno veniva punito con l’olio di ricino e le bastonate. E quei comportamenti venivano etichettati come “azioni fasciste.” Anche oggi a distanza di quasi 90 anni e l’evoluzione digitale ci ritroviamo ad affrontare queste manifestazioni d’odio e a constatare come la storia non abbia insegnato nulla.

Immagini Lastampa.it