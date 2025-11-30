‘Giornale’ in edicola nonostante lo sciopero. L’editore: pubblicato con disponibilità contingenti

Per la prima volta la quasi totalità dei redattori del ‘Giornale’ ha aderito allo sciopero nazionale dei giornalisti, denunciando il mancato rinnovo del contratto da oltre dieci anni e lo sfruttamento dei collaboratori precari. La redazione segnala che l’edizione in edicola il 29 novembre è stata pubblicata senza il loro contributo e ribadisce la necessità di tutelare la professionalità per garantire qualità e pluralismo dell’informazione. L’azienda che fa capo alla famiglia Angelucci replica assicurando ai lettori un quotidiano di 32 pagine con firme riconosciute e continuità editoriale.

A questa presa di posizione il CDR risponde accusando l’editore di tenere “un atteggiamento offensivo e provocatorio”. A stretto giro arriva la risposta flemmatica della società che “ha ritenuto di pubblicare il proprio prodotto nel limite delle disponibilità contingenti” (…) “dando spazio al comunicato del cdr e alle sue motivazioni”. Mettiamo in ordine di arrivo le note di CDR ed editore: 29 dicembre – Il comunicato del CDR del ‘Giornale’ Cari lettori, il Giornale che trovate oggi in edicola è stato realizzato senza il contributo della quasi totalità dei redattori, che ieri hanno aderito allo sciopero nazionale dei giornalisti. La nostra redazione, forte di una lunga tradizione liberale, non ha mai scioperato a cuor leggero. Neppure questa volta. La protesta non aveva alcuna motivazione politica né alcun riferimento critico al governo: è nata esclusivamente dal mancato rinnovo del nostro contratto di lavoro, fermo da oltre dieci anni. In questo decennio il numero dei giornalisti dipendenti si è ridotto, mentre è cresciuto in modo drammatico lo sfruttamento di collaboratori e precari: giovani colleghi pagati pochi euro a notizia, senza tutele e senza prospettive. È anche per loro che abbiamo scioperato.

La redazione si rammarica che l’azienda abbia scelto di pubblicare comunque le pagine che vedete oggi, realizzate senza l’apporto della quasi totalità dei redattori. Un giornale prodotto così può reggere solo per pochissimo tempo e non garantisce né pluralismo né qualità dell’informazione.

Proprio queste sono le situazioni che, nell’interesse dei lettori, vogliamo evitare chiedendo il rinnovo del contratto.

Da domani torniamo in edicola e al servizio di chi ci legge, convinti che la tutela della professionalità giornalistica – di tutti, dai più anziani ai più giovani – sia la condizione essenziale per un’informazione libera, autorevole e responsabile.

Il Cdr e la redazione de «il Giornale»

29 dicembre – La replica dell’editore Angelucci

L’azienda prende atto del comunicato del Cdr e della Redazione. Precisa che il Giornale (ed. nazionale) in edicola oggi è di 32 pagine, come tutti i giorni, ed è arricchito con contributi editoriali di firme apprezzate dai nostri lettori, nel rispetto della qualità editoriale ad essi dovuta.

L’editore

30 dicembre – CDR: offesi da uscita nonostante sciopero

”Il cdr e la redazione de il Giornale si ritengono profondamente offesi dal comportamento dell’azienda e di parte dell’ufficio di direzione che hanno deciso di realizzare e mandare in edicola il Giornale di oggi nonostante lo sciopero dei giornalisti: era assente dalla redazione quasi il 90% dei giornalisti.

Erano assenti praticamente tutte le redazioni Interni, Attualità, Cultura, Cronaca di Milano e Sport. L’economia aveva presente il 50% dei giornalisti. Un atteggiamento che lascia supporre l’idea che un giornale possa uscire anche se sedute dietro alla scrivania non ci sono neanche 10 persone”.

Lo scrive il Comitato di redazione de Il Giornale in una nota. ”Non certo il tipo di giornale che i redattori, anche e proprio con questo sciopero, intendono garantire ai lettori con il loro lavoro ogni giorno. L’azienda ha sottolineato nel comunicato di risposta allo sciopero di aver mandato in edicola “un quotidiano di qualità” ” arricchito con contributi di firme apprezzate”.

Ci tocca prendere atto che tra le firme più apprezzate delle pagine sportive di oggi ci sia uno pseudonimo e non un pezzo firmato davvero. E questo è solo un esempio. Per quanto riguarda la qualità, a parte le pagine “fredde” già realizzate nei giorni scorsi, e il massiccio utilizzo di collaboratori, l’unica notizia di rilievo specie per un Giornale come il nostro, ossia l’assalto “Pro pal” alla redazione della Stampa , è stato relegato a una riga di sommario a pagina 12.

Il cdr e la redazione intendono protestare contro questo atteggiamento offensivo e provocatorio nei confronti di tutti i redattori che quotidianamente lavorano per offrire con senso di responsabilità un giornale all’altezza della sua storia iniziata con Montanelli.

Mentre la Fnsi, tramite la sua segretaria Generale Alessandra Costante, ha comunicato al Cdr che saranno avviate tutte le procedure per valutare se sia stato attuato un comportamento antisindacale, il cdr e la redazione si riservano il diritto di agire in altre sedi e con altre iniziative di protesta a tutela della dignità professionale e del lavoro dell’intera redazione.

Ci tengono però a specificare in questo delicato momento di transizione, con l’arrivo del nuovo direttore Tommaso Cerno ormai imminente, che nessuna di queste azioni è in alcun modo collegata all’arrivo del nuovo direttore che la redazione e il cdr attendono con grandi aspettative”. (Ansa)

30 dicembre – Il Giornale srl disponibile a confronto

La società Il Giornale srl, editrice del quotidiano, ‘prende atto – si legge in una nota – del nuovo comunicato del cdr e della redazione’ che si sono detto ‘offesi’ dall’uscita in edicola nonostante lo sciopero. ‘Riconoscendo il diritto allo sciopero – prosegue la nota – la società ha ritenuto di pubblicare il proprio prodotto nel limite delle disponibilità contingenti per soddisfare l’interesse dei lettori all’informazione, dando spazio al comunicato del cdr e alle sue motivazioni, che non sono state né contraddette né sindacate. E resta disponibile – conclude la nota de Il Giornale srl – ad un confronto aperto e costruttivo in sede aziendale’. (ANSA)