Sandokan, la Tigre torna a ruggire

Nuove serie di dicembre. Si apre con Can Yaman nei panni di Sandokan. Ficarra e Picone fra la Sicilia e Milano. Diane Kruger alle prese con ‘Little Disasters’

Can Yaman

La Tigre e la Perla

Prodotto da Lux Vide in collaborazione con Rai Fction, quasi 50 anni dopo l’originale interpretato da Kabir Bedi, ‘Sandokan‘ torna in tv. Nei panni della Tigre della Malesia raccontata da Emilio Salgari, stavolta si cala il turco Can Yaman. Con lui nella fiction, in una parte che assicura essere molto ‘femminista’, la Perla di Labuan: Alanah Bloor. Nel cast, anche Alessandro Preziosi. Su Rai 1, dall’1/12

Cesare Bocci, Alessio Vassallo, Francesca Inaudi

Il lavoro in serie

Ambientato a Lucca, ‘L’altro ispettore’ è la prima serie che in Italia affronta il tema degli infortuni sul lavoro, e si ispira a fatti realmente accaduti. In scena, su una sedia a rotelle il Mimì Augello di Montalbano: Cesare Bocci. Che affianca l’ispettore protagonista Alessio Vassallo, da poco ritrovato in ‘Black Out – Le verità nascoste’, e la Pm interpretata da Francesca Inaudi. Su Rai 1, dal 2/12

Lena Headey, Gillian Anderson

La regina e la scienziata

1854. I destini delle matriarche di due famiglie – una ricca e privilegiata, l’altra composta da orfani ed emarginati – si intrecciano a causa di due crimini, un terribile segreto, un amore impossibile e un appezzamento di terra che nasconde un giacimento d’argento. Protagoniste di ‘The Abandons’ sono Lena Headey (era la regina Cersei Lannister nel ‘Trono di Spade’) e Gillian Anderson (la Dana Sculley di ‘X-Files’). Su Netflix, dal 2/12

Lana Parrilla, Milo Callaghan (foto Christopher Barr/USA Network)

Il nuovo Matt Damon

Ispirato al bestseller di John Grisham da cui già Francis Ford Coppola aveva tratto un film nel 1997, ‘The Rainmaker’ è un legal thriller sul potere e il desiderio di verità. Il protagonista, il giovane avvocato Rudy Baylor che si trova ad affrontare un caso particolarmente impegnativo, è interpretato da Milo Callaghan, nello stesso ruolo che fu di Matt Damon per Coppola. Al suo fianco, la mentore Bruiser (Lana Parrilla). Su Sky e Now, dal 5/12

Salvo Ficarra, Valentino Picone (foto Dario Palermo/Netflix © 2025)

Da Palermo a Milano

Due infermieri siciliani che lavorano a Milano: Ficarra e Picone presentano ‘Sicilia Express’, la nuova miniserie che – in viaggio fra il Sud e il Nord dell’Italia – ne svela luoghi comuni e punti di vista inattesi. I due attori comici, che in queste settimane sono stati anche protagonisti di una puntanta di ‘Call My Agent Italia’, qui nelle loro peripezie sono accompagnati fra gli altri da Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Giorgio Tirabassi, Jerry Calà. Su Netflix, dal 5/12

Diane Kruger

Psico serie con Diane Kruger

Diane Kruger, che ha iniziato come Elena di ‘Troy’ ed è poi passata al Tarantino di ‘Bastardi senza gloria’, adesso è una madre che porta la figlia ferita al pronto soccorso. Dove trova una sua amica medico, alle prese con un dilemma morale: da che cosa sarà stata provocata la ferita? Prende le mosse da qui ‘Little Disasters’, serie psico-thriller tratta da un best seller di Sarah Vaughan. Su Paramount+, dall’11/12