Rodolfo Belcastro è il nuovo VP per Comunicazione Strategica, Public Affairs e Business Development Europa di Odysight.ai

Odysight.ai, Inc., società quotata al Nasdaq (ODYS) con sede nel Nevada e controllate in Israele e in Italia, rafforza la propria presenza nel continente con la nomina di Rodolfo Belcastro a Vice President – Strategic Communications, Public Affairs & Business Development in Europe. La compagnia è considerata una delle realtà più innovative nei settori della predictive maintenance (PdM) e del condition-based monitoring (CBM), grazie a una piattaforma proprietaria che combina visual sensing ad alta definizione, analytics in tempo reale e modelli avanzati di intelligenza artificiale predittiva.

La tecnologia sviluppata da Odysight.ai permette di trasformare la gestione dei sistemi critici in comparti ad alta complessità – aerospazio, aviazione, trasporti, energia e Industria 4.0 – incrementando sicurezza, efficienza e capacità di anticipare guasti e rischi operativi. Una soluzione che ha già trovato applicazione in programmi internazionali di primo piano: collaborazioni con la NASA, con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e con importanti OEM aerospaziali hanno dimostrato l’efficacia dell’approccio visual-AI nel miglioramento dell’affidabilità e nella riduzione dei costi di manutenzione.

Uno dei segnali più rilevanti per il mercato europeo è arrivato lo scorso ottobre, quando la tecnologia TruVision è stata impiegata per il primo volo operativo in Europa su un elicottero AW139 del gruppo Leonardo, in collaborazione con SIPA e con il Reparto Sperimentale di Volo dell’Aeronautica Militare Italiana. Il test ha validato l’integrazione della piattaforma AI su una delle macchine elicotteristiche più diffuse al mondo, aprendo la strada a future applicazioni civili, governative e dual-use. Una milestone che conferma l’interesse crescente del sistema aerospaziale italiano verso tecnologie predittive di nuova generazione.

Parallelamente, Odysight.ai ha annunciato il primo ordine commerciale europeo: 200 sistemi di monitoraggio predittivo industriale destinati a un operatore di primo piano del settore ascensoristico. Il passaggio dalla fase pilota alla produzione su scala rappresenta un passaggio decisivo nella strategia di espansione europea dell’azienda.

Il 17 novembre 2025 la società ha inoltre nominato Eilam Sagi come Chief Business Officer. Manager con trent’anni di esperienza nei settori infrastrutturale, energetico e aerospace, Sagi rafforza la dimensione commerciale e operativa di Odysight.ai, un passaggio accolto positivamente dagli investitori: nelle contrattazioni after-hours il titolo ODYS ha segnato un incremento, segnale di fiducia nella nuova fase di crescita. A quindici giorni da questa nomina è arrivato anche l’ingresso di Belcastro.

Nel nuovo ruolo, Belcastro guiderà posizionamento strategico, public affairs, sviluppo commerciale e relazioni istituzionali della società nel continente europeo, con un focus particolare sull’Italia. Tra le responsabilità: definizione delle narrative corporate, comunicazione strategica, costruzione di partnership pubblico-private, dialogo con istituzioni, regolatori e stakeholder industriali. Una missione strettamente connessa alla crescente domanda europea di tecnologie predittive, soluzioni dual-use e sistemi intelligenti per la gestione avanzata del rischio e degli asset critici.

La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento della presenza europea di Odysight.ai, che fa della comunicazione strategica, del public affairs e delle relazioni istituzionali tre leve fondamentali per sostenere la nuova fase di crescita globale, in un anno segnato da importanti progressi tecnologici e da un’attenzione crescente del mercato alle soluzioni di AI predittiva.

Belcastro porta con sé oltre vent’anni di esperienza nella comunicazione strategica, nel reputation management, nel public affairs e nelle attività di advocacy, maturata ai vertici di grandi realtà industriali, infrastrutturali, finanziarie e pubbliche in Italia e in Europa. Ha gestito processi complessi di trasformazione industriale e strategie di posizionamento in settori altamente regolati e tecnologicamente avanzati.

Nato a Palermo nel 1975, è laureato con lode in Filosofia e in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo, dove ha frequentato la Scuola di Giornalismo. Giornalista professionista, ha iniziato la carriera nel 1991 come freelance, collaborando con Italpress, Giornale di Sicilia e come inviato da New York. Dal 2000 al 2004 è stato responsabile delle relazioni esterne del gruppo CIT Italia. Dal 2004 al 2007 è tornato al giornalismo nella redazione Ansa Interni/ Cronache Italiane.

Nel 2007 entra in ANAS come Responsabile dei Rapporti con i Media Nazionali. Nel 2015 approda a Cassa Depositi e Prestiti come responsabile del Reputation Management, con deleghe su ufficio stampa, comunicazione di crisi e relazioni media internazionali. A febbraio 2018 diventa Direttore della Comunicazione del Gruppo CIR, e dopo poco piu di un anno e mezzo, dal marzo 2019, ricopre il ruolo di Chief Corporate Identity & Communications Officer di SACE, contribuendo al primo Sustainability Report e al rebranding del gruppo.

A luglio 2024 lascia Sace e inizia a lavorare per il fondo Una Terra Venture Capital Fund, fondo internazionale dedicato all’impact investing e alla transizione ecologica. A fine 2024 parallelamente intraprende l’attività di Executive Advisor per Maroni & Associati, una boutique di consulenza legale e di comunicazione.È docente alla Luiss in programmi di alta formazione su comunicazione strategica, reputazione ed ESG. Nel 2022 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Con questo ingresso, Odysight.ai consolida una strategia europea ambiziosa che combina tecnologia, industria e relazioni istituzionali, intercettando la crescente centralità del settore aerospaziale e delle soluzioni predittive avanzate nella nuova economia della sicurezza.