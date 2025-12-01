Meno sprechi, più impatto. Il branded entertainment secondo Obe

La 12ª edizione dell’OBE Summit ha riunito venerdì al ADI Design Museum professionisti della comunicazione, del marketing e dell’intrattenimento per fare il punto sul branded entertainment. ‘Non serve investire di più, serve investire meglio’, questo il messaggio chiave dell’evento, organizzato da OBE – Osservatorio Branded Entertainment. A guidare la mattinata il digital journalist e creator Francesco Oggiano.

Francesco Oggiano

L’apertura: investire bene, non investire di più

Ha aperto la giornata Alessia Cicuto, Vicepresidente OBE, con un intervento legato al tema scelto per questa edizione: ‘Don’t waste your money on branded entertainment’, invitando le aziende a non confondere intensità con efficacia e a investire in esperienze durature e realmente utili per il pubblico.

Pablo Trincia

Tra i primi ospiti, Pablo Trincia – giornalista, autore e podcaster – ha illustrato le dinamiche che rendono una storia capace di emozionare e coinvolgere. Un consiglio per i brand: affidarsi a chi le storie le sa costruire. Beth Marchant, senior strategy manager di System1 ha portato numeri e case study: i contenuti piatti non funzionano e rischiano persino di costare di più. “L’attenzione si conquista con idee forti, non con budget gonfiati”, sottolinea la giovane manager.

Beth Marchant

L’attrice Claudia Gerini ha invece condiviso tecniche del mestiere per costruire narrazioni capaci di conquistare il pubblico. “Il pubblico ricorda solo ciò che lo emoziona. Le narrazioni costruite a tavolino senza verità non durano”.

Claudia Gerini

Dan Salkey, Co-Founder di Small World, ha mostrato come i brand che investono in contenuti di intrattenimento ben progettati ottengano attenzione reale e rilevanza culturale. Il suo messaggio: “entertain or die”.

Dan Salkey

Alessandro Manfredi, Worldwide CMO di Dove e protagonista della campagna Campaign for Real Beauty, ha portato un’analisi sul valore della costanza strategica per costruire marche rilevanti. Per Manfredi, il branded entertainment è oggi uno strumento decisivo per affrontare le sfide del marketing contemporaneo.

Alessandro Manfredi

A chiudere il Summit è stato il Presidente di OBE, Emanuele Nenna, sottolineando l’impatto dei contenuti presentati: “il branded entertainment ha enorme potenziale, ma richiede qualità e cura”.

Sponsor e partner

Il Summit 2025 ha avuto il sostegno di un gruppo di partner. Main sponsor: YouTube; Diamond sponsor: Publitalia ’80; Gold sponsor: CairoRCS Media, Mondadori Media, Rai Pubblicità. Con il supporto di Sky Media, TikTok e The Jackal.