Il Giro presenta l’edizione 109. Cairo: impatto da 2 miliardi

Presentazione a Roma per il Giro d’Italia numero 109. Partenza all’estero per la 16esima volta nella sua storia – questa volta dalla Bulgaria -, conclusione a Roma, con un arrivo di tappa a Milano, la corsa Rosa si svoltgerà dall’8 al 31 maggio 2026.

Il trofeo del Giro d’Italia (foto Ansa)

Il percorso

Previste una crono (sarà la Tappa Bartali in Toscana), otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna con sette arrivi in salita, per un percorso lungo 3.459 km con 50.000 metri di dislivello.

La Cima Coppi del Giro sarà il Passo Giau con i suoi 2.233 metri, mentre sarà previsto uno sconfinamento in Svizzera con una tappa interamente in territorio elvetico da Bellinzona a Carì.

La ‘Montagna Pantani’ è stata programmata a Piani di Pezzè, con il Giro che ricorderà anche il disastroso terremoto di 50 anni fa con la tappa da Gemona del Friuli.

Il Giro Women invece partirà da Cesenatico il 30 maggio e si concluderà a Saluzzo il 7 giugno, dopo nove tappe, 1,153.7 km e 12.500 metri di dislivello complessivo. Due gli arrivi in salita in programma: Nevegal e Sestriere, al termine di una vera e propria frazione “monstre” che includerà, per la prima volta nella storia della corsa, la scalata al Colle delle Finestre (Cima Alfonsina Strada).

Cairo: impatto da 2 miliardi in 18 mesi

“E’ una vetrina, tanta gente viene in Italia per il Giro”, ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs.

“L’impatto economico della scorsa edizione sul territorio tra evento e 18 mesi successivi è stato di 2,1 miliardi di euro, per cui questa grande vetrina sull’Italia genera esportazioni e impatto economico positivo, a partire dal turismo”, ha aggiunto.



Sul palco con Cairo, presenti il ministro dello Sport e delle politiche giovanili della Bulgaria, Ivan Peshev, e il ministro del turismo bulgaro, Miroslav Borshosh e l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato. “L’arrivo a Roma ormai è una sfida vinta – ha detto l’assessore. “Stiamo facendo un lavoro enorme, perché è una festa di popolo democratica. Ci auguriamo che per il futuro diventi un abitudine l’arrivo a Roma, proprio come lo è a Parigi per il Tour de France”.

Interventi dal governo, con il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi e il collegamento in video del vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani.

Entrambi hanno esaltato il valore del Giro come “patrimonio nazionale” in grado, oltre che di promuovere il nostro paese anche di aprire collegamenti internazionali. “il Giro d’Italia racconta i territori ed è una finestra sul nostro Paese”, ha rimarcato proprio Tajani.

Buonfiglio: Italia secondo paese per grandi eventi

“L’Italia è il secondo Paese al mondo per l’organizzazione dei grandi eventi. Davanti a noi solo gli Stati Uniti”, le parole di celebrazione di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni. “Ma ci stiamo arrivando e lo faremo meglio di loro perché uniamo territorio, passione e competenze. Insomma, l’Italian style”, ha concluso.

