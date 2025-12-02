Sandokan boom, travolto il GF. Giletti batte i film, Augias e Porro

La prima puntata di ‘Sandokan’ con Can Yaman nei panni del mitico personaggio di Salgari fa il 33,9% e vince facile il confronto col ‘Grande Fratello’ nip di Simona Ventura. Il film di Italia 1, ‘Fast & Furious 9’, precede il film di Rai2, ‘The Covenant’, mentre Massimo Giletti stacca Corrado Augias e Nicola Porro.

La molto attesa prima puntata di ‘Sandokan’ contro il ‘Grande Fratello’ in primo piano nella giornata tv di lunedì 1 dicembre.

Sono rimaste sostanzialmente stabili le opzioni talk principali della griglia: Massimo Giletti con ‘Lo stato delle cose’ su Rai3 (molto Garlasco) a fronteggiare ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (Garlasco, la pace in Ucraina, la famiglia del bosco tra i temi) e ‘La Torre di Babele’ su La7. E poi anche la pellicola ‘The Covenant’ su Rai2, ‘GialappaShow’ su Tv8 (e SkyUno), l’action film ‘Fast & Furious 9’ su Italia1.

Le sfide delle altre fasce? Le principali erano Affari contro Ruota in access, Eredità contro Bonolis in preserale, Matano contro Nuzzi al pomeriggio. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte della prima serata.

Vince col botto Yaman/Sandokan, il GF doppiato

Su Rai1 la prima puntata di ‘Sandokan’ con Can Yaman, Alana Bloor, Alessandro Preziosi nel cast ha raccolto 6,2 milioni di spettatori pari al 32,9% di share col primo episodio e 5,2 milioni ed il 35,3% con il secondo (33,9% e 5,755 milioni la media).

Su Canale 5 il reality cult ‘Grande Fratello’ con Simona Ventura alla conduzione, in studio gli ex concorrenti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi, e acquisita nel cast Sonia Bruganelli, ha avuto 1,852 milioni di spettatori con uno share del 14,3%.

Su Italia1 la pellicola ‘Fast & Furious 9’ con Vin Diesel e tanti altri big Usa, ha conseguito 817mila spettatori e il 5,1%. Su Rai2 ‘The Covenant’ con Jake Gyllenhaal ha riscosso 641mila e 3,6% di share.

Su Tv8 ‘GialappaShow’ con Michele Foresta, ovviamente i ‘Gialappi’, Paola Perego nella nuova puntata stagionale a 682.000 spettatori con il 4,1% al netto del risultato di SkyUno. Sul Nove ‘Little big Italy’ a 350.000 spettatori e 1,9%.

In tema approfondimento questo il bilancio. Domina Giletti (6,3%)

Su Rai3 ‘Lo stato delle cose’ Michele Santoro e Francesca Albanese da Massimo Giletti ma molto Garlasco ed Emanuela Orlandi nel menù del programma ha avuto 967mila spettatori e il 6,3%.

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con le proteste violente, l’attacco alla redazione de La Stampa, Inchiesta sui soldi spesi in Campania per la formazione, l’inchiesta sulle rapine in casa, il caso Garlasco nel menù di Nicola Porro, a 562.000 spettatori e 4,2%.

Su La7 ‘La Torre di Babele’ con Aldo Cazzullo e Barbara Gallavotti da Corrado Augias (‘Chi ha paura della scienza’) a 724.000 spettatori e il 3,9%.

In access Ruota schiacciasassi a 5,674 milioni, ma De Martino tocca 5,2 milioni

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ a 5.289.000 spettatori e 24,5%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 4600.000 e 21,9% e ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.674.000 spettatori e 26,4%.

In preserale Liorni vince facile

Su Rai1 ‘L’Eredità: La sfida dei 7’ a 3.546.000 spettatori e 24,4%, ‘L’eredità’ a 4.900.000 spettatori e 27,5%. Su Canale 5 ‘Avanti il Primo’ a 2.190.000 spettatori e 16,2ì4%, ‘Avanti un Altro’ a 3.325.000 spettatori e 20,2%.