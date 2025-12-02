Gruppo Athesis, giovani e comunicazione: boom al Festival del Futuro

La settima edizione della manifestazione ha registrato un crescente interesse dei giovani per il mondo della comunicazione. Più di un migliaio di studenti ha visitato Casa Athesis durante JOB&Orienta, approfondendo le opportunità nel settore e partecipando ai talk.

Numeri interessanti anche online, con 92mila utenti in quattro giorni sui siti delle testate e 358,5 mila visualizzazioni complessive, social inclusi.

La settima edizione del Festival del Futuro si è chiusa con un bilancio particolarmente positivo: sale piene, dibattiti dinamici e un forte interesse da parte dei giovani verso le professioni del giornalismo e della comunicazione. Una risposta che conferma la validità della nuova formula presentata dall’amministratore delegato del Gruppo Athesis Andrea Pietro Faltracco, che ha affiancato ai panel dedicati all’Intelligenza Artificiale le attività di Casa Athesis, lo spazio progettato per raccontare il lavoro quotidiano delle redazioni, la produzione di contenuti e l’intero sistema editoriale del gruppo, dai quotidiani al digitale, dalla TV alla radio, fino alla storica casa editrice Neri Pozza.

Una quattro giorni dedicata all’’Intelligenza responsabile’

Il Festival, intitolato ‘Intelligenza responsabile: dall’uomo vitruviano all’uomo di silicio’, si è aperto mercoledì 26 novembre allo Spazio Donizetti con un keynote sulla prevenzione e sull’uso dell’AI in medicina, seguito da un panel sul riuso intelligente delle risorse.

Giovedì 27 si è discusso del rapporto tra AI e creatività e, nel pomeriggio, della formazione del futuro con rappresentanti istituzionali ed esperti del settore educativo.

Venerdì 28, allo Spazio Forum, il programma ha affrontato i cambiamenti del lavoro e delle infrastrutture, mentre la giornata di sabato 29 è stata dedicata alle famiglie con un confronto su come vivere da genitori e figli nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Casa Athesis, la novità del 2025

Molto partecipato anche il programma di Casa Athesis, che ha animato il Padiglione 9 per l’intera durata della manifestazione.

Il 26 novembre focus sull’editoria libraria con Neri Pozza (“Come funziona una casa editrice”, “Come si fa un libro”), seguito da incontri sull’informazione digitale e sull’evoluzione del giornalismo locale, con contributi del Giornale di Vicenza.

L’ad di Athesis, Andrea Pietro Faltracco, con i giocatori della Tezenis Scaligera Basket

Giovedì protagoniste sono state le testate L’Arena e la Gazzetta di Mantova: i direttori Massimo Mamoli e Corrado Binacchi hanno raccontato storia, evoluzione e radicamento dei loro quotidiani.

Molto seguita anche l’intervista del vicedirettore di Bresciaoggi, Giulio Tosini, all’assessora lombarda Simona Tironi sulle opportunità dell’AI nella formazione.

Nel pomeriggio, grande affluenza per il ‘Meet and Greet’ con gli atleti della Tezenis Scaligera Basket e del Rana Verona Volley.

Il giro successivo è stato dedicato alle professioni della comunicazione con “Experience: ideare, creare, organizzare un evento”. Incontro su AI, cybersecurity e IoT in collaborazione con Telemantova e Fondazione UniverMantova, e il workshop “I Tool per svoltare il tuo futuro” rivolto agli studenti.

Sabato 29 novembre Zeep! Agency e Don Mazza hanno chiuso il programma con un incontro sul rapporto tra comunicazione e scuola.

La mattinata ha ospitato anche due appuntamenti istituzionali molto attesi: il direttore de L’Arena Massimo Mamoli ha intervistato il neo eletto Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, alla sua prima uscita pubblica, seguito dal dialogo tra il caporedattore Luca Mantovani e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Massimo Mamoli con Alberto Stefani

Per i primi tre giorni, Casa Athesis ha inoltre ospitato il talk “Quando guidi #usalatesta”, realizzato in collaborazione con Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, dedicato alla sicurezza stradale e rivolto soprattutto ai più giovani.

I partner

L’edizione 2025 è stata promossa da Gruppo editoriale Athesis e MIT Sloan Management Review Italia, in sinergia con Veronafiere e JOB&Orienta, con il supporto di Edi – Eccellenze d’Impresa.

Ha ricevuto il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, dei Comuni di Vicenza e Mantova e delle Camere di Commercio di Verona, Vicenza e Brescia.

Partner istituzionali Confindustria Verona, Vicenza, Brescia e Mantova. Main partner: Pastificio Rana. Gold partner: Aeroporto Catullo – Gruppo SAVE, Archiva Group, Fondazione Cariverona, Stena Recycling.

Silver partner: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, Agsm Aim, Camozzi Group, Considi Spa, TECH.PA S.p.A.

Supporting partner: Banco BPM, Bugnion Spa, Credit Network & Finance. Digital partner: Zeep! Agency.

Il Festival del Futuro tornerà il prossimo anno con l’ottava edizione. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su festivaldelfuturo.eu, insieme a news, podcast, video e approfondimenti della community online.