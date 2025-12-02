Annuario tv, trend: streamcaster resilienti, gli streamer non corrono più

Tutto il mondo della televisione, o quasi, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, per il rituale appuntamento con la presentazione dell’Annuario della Televisione 2025 (Le sfide dello streamcasting). Con l’Aula Pio XI piena di manager tv e studenti, Massimo Scaglioni, professore ordinario di Economia e marketing dei media e direttore di Ce.R.T.A., ha suddiviso l’incontro in due sessioni.

In primo piano le evidenze dell’Annuario, la mattinata si è aperta con l’incontro intitolato “Le sfide dello streamcasting: approcci, dati, tendenze”.

Hanno detto la propria, interagendo con Scaglioni, Antonio Marano, Presidente Confindustria Radio Televisioni, Paolo Lugiato, Direttore Generale Auditel, Nora Schmitz, Head of Audience Measurement and Media Development Ipsos, Emilio Pucci, Direttore eMedia; Chiara Sbarigia, Presidente APA (in video collegamento), e poi Fabrizio Angelini, Amministratore Delegato Sensemakers; e poi Guido Mazzoccola, Television Audience Measurement Director Nielsen, Raffaele Pastore, Direttore Generale UPA; Alberto Dal Sasso, CEO Minerva Insights Italy.

La dichiarazione di Sbarigia sui tagli all’audiovisivo

Cogliendo lo spunto da un’evidenza dello studio (il ridotto investimento pubblico italiano nell’audiovisivo) e dalle battute di Emilio Pucci sul tema, nella difficile fase in cui al settore verranno a mancare i motori dell’investimento che hanno funzionato negli ultimi anni (TAX Credit e espansione piattaforme), Sbarigia ha ribadito: “E’ fondamentale il sostegno tanto della Rai, attraverso il canone e la tutela del pluralismo culturale, quanto quello delle piattaforme che investono nel nostro Paese, da Netflix agli altri operatori – ha sottolineato Sbarigia -. Soprattutto in un contesto in cui gli investimenti pubblici nella produzione audiovisiva italiana restano tra i più bassi in Europa: 2,7 miliardi contro i 6 di Regno Unito e Francia e gli 8 miliardi della Germania. L’ultimo rapporto di Apa dimostra però che il settore è in crescita, con più ricavi pubblicitari e una filiera che genera valore economico, culturale e sociale. La competizione internazionale è fortissima e le scelte di oggi determinano il futuro del settore. APA – ha concluso Sbarigia – farà la sua parte per valorizzare e sostenere la crescita di un settore strategico come quello dell’audiovisivo.”

Chiara Sbarigia (Credits Stefano Bozzani)

Il terribile mix posteditorialità e la post autorialità

Pucci ha osservato inoltre che nel nuovo contesto “post editoriale” si rischia una pericolosa saldatura. L’AI e la ‘post -autorialità’ sono benzina facile per le piattaforme che rifiutano la responsabilità sui contenuti.

Stefano Coletta in collegamento

Il secondo incontro, invece, ha visto impegnati sul tema “Le sfide dei contenuti, fra quantità e qualità”, Eleonora Andreatta, Vice President of Italian Content Netflix; Stefano Coletta, Direttore Coordinamento Generi Rai (in collegamento) Federico Di Chio, Direttore Marketing Strategico Gruppo Mediaset; Andrea David Rizzi, Head of Media & Sport Partnerships Italy & Portugal YouTube.

Andreatta ha sottolineato l’impegno oramai decennale sul prodotto locale nazionale di Netflix. Coletta e Di Chio si sono trovati in sintonia sulla necessità – per streamcaster come Rai e Mediaset – di un attento lavoro di orchestrazione del prodotto. Bisogna praticare la doppia strada – flusso e streaming svod- in maniera non schematica o ingenua, perché ogni contenuto richiede da questo punto di vista una strategia appropriata.

Tinni Andreatta e Federico Di Chio

Ma cosa emerge dalla edizione 2025 del lavoro di Certa?

Nell’era della total audience e con la smart tv connessa che sta diventando l’apparecchio chiave delle famiglie, la televisione di flusso tiene botta e l’ascolto non riconosciuto – dove sono categorizzati da Auditel tutti i fenomeni emergenti – cresce oramai con tassi bassi e pare avere terminato la sua fase esplosiva.

La televisione lineare conserva dunque, anche in questa nuova stagione dello streamcasting, una sua centralità proprio in virtù della sua capacità di creare sincronia, spazi condivisi, ritualità (Festival di Sanremo, anche quest’anno come sempre l’evento più visto, il calcio, ora il tennis, gli appuntamenti con l’access prime time rinnovato delle reti ammiraglie, come “Affari Tuoi” e “La ruota della fortuna”). La TV – in sostanza – continua a rispecchiare i tempi della vita sociale.

Il consumo di TV “tiene” e la televisione è resiliente anche quest’anno: lo è grazie allo sforzo innovativo dei broadcaster che, seppur timidamente, iniziano a sposare le logiche dell’era nuova, dell’era dello streamcasting.

Il consumo di TV “tiene” sostanzialmente (ovvero continua a mostrare segni di resilienza) nel confronto con la scorsa stagione, grazie al contributo dei device diversi dal televisore tradizionale: da settembre 2024 a maggio 2025 (la stagione analizzata) il consumo medio in total audience è di 8.730.000 spettatori medi nel giorno medio, con una differenza di solo 100mila spettatori rispetto all’anno precedente (-1,2%). Una differenza più ampia (-1,6%) se si considera solo la TV tradizionale.

Nel prime time gli spettatori in total audience sono 19,6 milioni: anche in questo caso la decrescita rispetto alla scorsa stagione è piuttosto limitata (-1,4%). Le tendenze evidenziate nella stagione 2024-25 (settembre-maggio) trovano una sostanziale conferma anche se si considera l’anno solare 2025 (*1/1/2025-15/11/2025, elaborazione TechEdge su dati Auditel): nel corso dell’anno il tempo medio di visione della TV è stato di 3 ore e 17 minuti, in sostanziale linea col passato (pur in un periodo caratterizzato dall’assenza di grandi eventi sportivi durante l’estate, come Europei di calcio e Olimpiadi nel 2024). Sempre nel corso dell’anno 2025, il consumo di contenuto in streaming dei servizi non misurati in maniera granulare da Auditel (il cosiddetto consumo “non riconosciuto”, che comprende anche le piattaforme SVOD globali) cresce solo lievemente rispetto al 2024, con un incremento dell’1,7%, attestandosi al 18,8% del consumo complessivo (1,8 milioni nel giorno medio, AMR, circa 45 minuti nel corso della giornata, ATV). Da segnalare, però, che la diffusione delle SmartTV fa crescere l’abitudine di visione di contenuto in streaming/on demand “non riconosciuto” (ovvero fuori dal perimetro del palinsesto degli editori tradizionali) sulle fasce di popolazione più adulto-anziana, con un balzo del 10,5% di incremento sugli ultra 65enni, a conferma che questa fascia di popolazione (in particolare 65-74 anni) è ormai digitalmente attrezzata e attiva.

La sfida sui contenuti

Il mondo dei contenuti video assomiglia a una piramide, con al vertice contenuti ad altissimo valore (spesso produzioni o co-produzioni di fiction) che danno vita a un consumo a utilità ripetuta spesso protratto nel tempo.

Nella stagione possiamo contare diversi titoli di fiction che rientrano in questa categoria: M– Il figlio del secolo, L’amica geniale, Il Gattopardo, per altro riconducibili a modelli di commissioning diversi (pay TV, servizio pubblico, SVOD). Più sotto troviamo l’area, un po’ più ampia in termini di ore prodotte (circa 520 nella stagione) di prodotti scripted, dal valore medio-alto (fiction per la televisione) e la capacità di generare piccoli o grandi eventi nel palinsesto lineare. Quel che si sta osservando secondo Certa in questi anni è una progressiva diminuzione del numero di titoli in queste due prime aree di contenuto scripted e una progressiva crescita degli investimenti in un numero più limitato di titoli, come se via via la punta della piramide diventasse più “appuntita”.

L’ampia area della cosiddetta unscripted tv, che comprende tutti i generi dell’intrattenimento che costituiscono l’ossatura del broadcasting lineare, comprende 18 mila ore di prodotto originale al netto delle repliche nella stagione analizzata.

Frenata dello svod, più click sulle cip di origine tv

In questa stagione il consumo di contenuti Tv in streaming e on demand ha visto frenare la sua crescita. Il consumo su device diversi dal televisore tradizionale del contenuto editoriale delle reti cresce di solo il 2% in termini di stream erogati (LS), e del 12% in termini di tempo (TTS), rispetto allo scorso anno. Invece, si assiste a un notevole balzo in avanti in termini di video views di contenuto/clip di origine televisiva (reti free, pay e servizi di streaming) sui social media: da poco più di 11 miliardi nella stagione 2023-24 a 18,5 miliardi nella stagione successiva. Le reti (free e pay) generano quasi l’85% dei video visti della cosiddetta “social TV”. Oltre a valorizzare touchpoints importanti come i social, i player televisivi – consiglia lo studio – dovrebbero essere in grado di valorizzare meglio le proprie properties digitali, e in particolare le piattaforme.