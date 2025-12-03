Saclà si riposiziona. Identità speciale e vocazione internazionale

Saclà apre un nuovo capitolo della propria storia con il lancio di un nuovo posizionamento globale che ridefinisce identità, linguaggio e posizionamento del Brand in tutti i Paesi. Il progetto, sviluppato in collaborazione con un team WPP guidato da Grey Italia e composto anche da AKQA e CBA, dà vita a una piattaforma pensata per valorizzare la vocazione internazionale dell’azienda senza perdere l’autenticità delle sue origini italiane.

Valori del territorio, ma si guarda ai consumatori di tutto il mondo

Chiara Ercole, CEO di F.lli Saclà Spa (nella foto in apertura), spiega: “Il nuovo posizionamento globale di Saclà segna un passo strategico fondamentale per il nostro Brand. Siamo un’azienda italiana con una lunga storia familiare e un’identità legata al territorio, ma al tempo stesso viviamo ogni giorno la responsabilità di dialogare con i consumatori in tutto il mondo. Da qui nasce la volontà di costruire un sistema unico e coerente, capace di raccontarci con maggiore chiarezza e di valorizzare ciò che ci distingue: la qualità dei nostri prodotti, la cura degli ingredienti e un gusto autenticamente italiano. Non si tratta solo di una scelta strategica ma di un impegno concreto per essere più riconoscibili, trasparenti e vicini alle esigenze dei mercati globali e, allo stesso tempo, per continuare a innovare senza mai perdere l’anima italiana che guida Saclà da tre generazioni.”

Il percorso è stato definito grazie a un ampio progetto di ricerca sviluppato in Italia con Nielsen e, per l’estero, con AKQA. Un lavoro sviluppato su alcuni mercati chiave attraverso un approccio integrato, quantitativo e qualitativo. All’interno di questo processo strategico, Saclà ha rinnovato la propria visual identity con CBA Italy, creando un sistema visivo più distintivo e contemporaneo. La Corona, simbolo che caratterizza il marchio da oltre cinquant’anni, è l’asset che è stato reinterpretato trasformandosi nella forma stessa del marchio. Questo holding device, flessibile e iconico, diventa l’elemento distintivo che rappresenta la marca in tutti i mercati, divenendo un vero e proprio Masterbrand capace di unificare l’identità di tutto il portfolio a livello globale. L’introduzione del colore “copper” aggiunge un tocco raffinato e contemporaneo, sottolineando qualità, attenzione e distintività.