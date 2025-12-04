“Gli Speciali di Motociclismo” tornano in edicola: il primo numero celebra le maxi sportive anni Ottanta e Novanta.

La storica testata “Gli Speciali di Motociclismo” torna finalmente in edicola, segnando un lieto ritorno per tutti gli appassionati delle due ruote. Sprea Editori, dopo il successo del lancio di MOTORRAD grazie all’accordo con il prestigioso editore tedesco Motor Presse, rilancia ora il marchio “Gli Speciali di Motociclismo” con un nuovo progetto editoriale dedicato al mondo heritage.

Il nuovo numero, bimestrale, debutta con una monografia interamente dedicata alle moto supersportive “maxi” degli anni Ottanta e Novanta, e si accompagna all’apertura di una campagna abbonamenti dedicata.

LE MAXI 80/90 – Un tuffo nel mito

Nel volume inaugurale si ripercorrono le sigle che hanno fatto la storia delle sportive: GPZ, FZ, GSX-R, ZXR, 851, CBR, YZF, 916, RSV, R1, F4.

Solo a nominarle tornano alla mente emozioni forti: sono le prime vere race replica che molti motociclisti hanno sognato, acquistato, portato in pista immaginandosi piloti del Mondiale.

In queste pagine ritroviamo i modelli più iconici di quegli anni, moto che hanno fissato nuovi standard di stile, prestazioni e sensazioni di guida. La redazione ne racconta storia, tecnica, valori rilevati e impatto culturale.

Non solo: alcune di queste leggende sono state riportate su strada per rivivere il loro carattere autentico e brutale, frutto di un’epoca senza elettronica, fatta di moto belle, veloci, pure, difficili. Macchine che ancora oggi fanno battere il cuore.

La Divisione Motori Sprea: un presidio editoriale autorevole nel mondo delle due e quattro ruote

La divisione motori di Sprea Editori offre un portafoglio ricco e trasversale, capace di abbracciare ogni sfaccettatura del settore: dalle due alle quattro ruote, dall’attualità al vintage, dai viaggi al restauro.

Tra i titoli di punta spiccano:

BBC Top Gear Magazine Italia , edizione italiana della celebre rivista automobilistica britannica;

, edizione italiana della celebre rivista automobilistica britannica; Auto Youngtimer & Rétro e Moto Youngtimer & Modern Classic , dedicate ai cultori delle auto e moto d’epoca;

e , dedicate ai cultori delle auto e moto d’epoca; MOTORRAD , versione italiana del magazine tedesco per motociclisti;

, versione italiana del magazine tedesco per motociclisti; RoadBook , rivista sui viaggi in moto;

, rivista sui viaggi in moto; Officina del Vespista, punto di riferimento per gli amanti della Vespa e del restauro.

Una proposta editoriale coerente con l’identità del gruppo: contenuti verticali di qualità per pubblici specializzati, unendo autorevolezza, passione e divulgazione.

Sprea Editori: una realtà solida e in crescita

Fondata nel 1993 da Luca Sprea, oggi Presidente, Sprea Editori è una delle principali realtà italiane nel panorama dei periodici tematici, attiva nei settori fotografia, musica, cucina, storia, pet, giardinaggio, benessere, creatività e motori.

La struttura editoriale è supportata da numeri che testimoniano una presenza capillare e consolidata:

80 pubblicazioni periodiche con numerosi speciali;

con numerosi speciali; 18 milioni di copie distribuite ogni anno in Italia;

distribuite ogni anno in Italia; 10 portali online per un totale di 9 milioni di utenti unici mensili ;

per un totale di ; 45 canali social per circa 2 milioni di follower complessivi;

per circa complessivi; Leadership nel mercato dei calendari da edicola e da libreria con oltre 80 titoli all’anno, tra cui il celebre Calendario – Agenda della Famiglia, da anni il più venduto in Italia.

Con un’offerta che unisce tradizione e innovazione digitale, Sprea Editori parla ogni giorno a community fidelizzate di appassionati, rafforzando la propria leadership nei contenuti verticali di qualità.