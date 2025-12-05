Un Professore batte Lazio-Milan e Tozzi. Bene finale X Factor e Infante con Tatiana

Vince Un Professore che batte Lazio-Milan di Coppa Italia su Italia 1 e l’evento per Umberto Tozzi su Italia 1. Va forte la finale di X Factor, tra i talk prevale Infante che apre con il ritrovamento di Tatiana a Nardò

La sfida tra ‘Un Professore’ su Rai1 e ‘Umberto Tozzi: La grande festa’ su Canale 5 in primo piano giovedì 4 dicembre nella serata tv, con la Coppa Italia e Lazio-Milan su Italia 1 e la finalissima da Napoli di ‘X Factor’ su Sky e Tv8.

L’approfondimento è stato al centro del confronto tra ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 e ‘Piazzapulita’ su La7, ma con l’inserimento di ‘Ore 14 di Sera’ su Rai2, e con ‘Splendida Cornice’ su Rai3 a muovere lo zapping degli spettatori dei talk.

Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Vince Gassmann, Un Professore resiliente, male Tozzi battuto dalla Coppa Italia

Su Rai1 fiction, ‘Un Professore’, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas nel cast, ha raccolto 3.331.000 spettatori pari al 18,6% di share.

Su Canale 5 la serata evento ‘La Grande festa’ dedicata ad Umberto Tozzi, con Federica Panicucci alla conduzione, Laura Pausini, Marco Masini, Raf, The Kolors e Hauser tra gli ospiti ha riscosso 1.925.000 spettatori con uno share del 12,3%.

Lazio-Milan batte Tozzi, Inter e Juve

Su Italia1 la partita ‘Lazio-Milan’ di Coppa Italia, vinta dai biancocelesti per uno a zero, ha conseguito 2,813 milioni di spettatori e 14%.

La sera prima la partita di Coppa Italia ‘Inter-Venezia’ vinta dai nerazzurri per cinque a uno aveva conseguito 2,141 milioni di spettatori e 11%. Martedì ‘Juve-Udinese’ aveva avuto 2.623.000 spettatori con il 12,8%.

Su Tv8 la finale di X Factor da Napoli, vinta da Rob, ha avuto 913mila spettatori e 5,1% di share e su SkyUno 726mila e 4,1%. Il complesso Tv8+Sky è stato 9,2%. L’anno scorso la finale vinta da Mimì, era stata stata vista su Tv8 da 867.000 telespettatori con il 4,5% di share. Considerando anche Sky Uno/+1 la finale aveva raccolto 1.765.000 telespettatori medi e l’8,6% di share.

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di ‘Splendida Cornice’, con Geppi Cucciari mattatrice, Alberto Angela, Benedetta Porcaroli, Ottavia Piccolo tra gli ospiti, è arrivata a 741mila spettatori e il 4,4%.

In tema approfondimento: Infante trova Tramacenere in diretta e batte Del Debbio (Iva Zanicchi) Formigli (Silvia Salis) e pure Geppi

Su Rai2 ‘Ore 14 Sera News’ con Milo Infante a parlare di cronaca nera e con il ritrovamento di Tatiana in apertura a 911.000 spettatori e 6,6%.

Su La7 ‘Piazzapulita’ con Corrado Formigli alla conduzione e tra gli ospiti Michele Serra, Maurizio Landini, Silvia Salis, Massimo Giannini, Michela Ponzani, Evelina Christillin, Francesco Giubilei, Izzedin Elzir, Stefano Massini, Francesco Borgonovo, Randa Ghazy, Andrea Scanzi, Renato Mannheimer, a 716mila spettatori e il 5%.

Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ con Paolo Del Debbio alla conduzione, dopo la presentazione di 21 minuti a 846.000 spettatori e 6,4%.

In access domina Scotti

Su Rai 1 ‘Affari Tuoi’ arriva a 4.521.000 spettatori e 21,1%. Su Canale5 ‘Gira la Ruota’ a 4,351 milioni e 21,7%, ‘La ruota della fortuna’ 5,072 milioni e 23,8%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ conquista 1.576.000 spettatori e 7,5%.